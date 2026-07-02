Semua Sektor Dievaluasi! Persebaya Surabaya Optimis Menatap Super League 2026/2027

JawaPos.com — Persebaya Surabaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sektor tim sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/2027 yang dimulai pada September mendatang.

Langkah itu dilakukan demi mewujudkan target lebih tinggi dengan memperkuat komposisi pemain, meningkatkan sistem pendukung, hingga membangun persiapan yang lebih matang sejak awal.

Persebaya Surabaya tidak ingin sekadar menjadi peserta pada kompetisi musim depan.

Manajemen menegaskan seluruh proses persiapan diarahkan untuk meningkatkan daya saing sehingga Green Force mampu bersaing di papan atas Super League 2026/2027.

Mengapa Persebaya Surabaya Melakukan Evaluasi Menyeluruh? Persebaya Surabaya memandang evaluasi total sebagai langkah penting untuk mencapai target yang lebih besar pada musim 2026/2027.

Manajemen menilai seluruh aspek tim harus berkembang secara bersamaan agar mampu menghasilkan performa yang lebih konsisten sepanjang kompetisi.

Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi, menegaskan pembenahan tidak hanya menyasar skuad pemain. Seluruh sektor pendukung ikut menjadi perhatian agar kualitas klub meningkat secara menyeluruh.

"Semuanya kita evaluasi dan memang seiring dengan cita-cita kita dan target kita yang lebih besar tahun ini semuanya kita perbaiki," kata Candra Wahyudi.