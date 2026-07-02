Persib Bandung Dilaporkan Dekati Osmar Loss Vieira sebagai Pelatih di Super League 2026/2027

Pelatih asal Brasil, Osmar Loss Vieira, masuk radar Persib Bandung / instagram @_osmarloss
JawaPos.com - Persib Bandung membuat kejutan di bursa transfer menjelang Super League 2026/2027. Tim berjuluk Pangeran Biru itu dilaporkan sedang mendekati pelatih asal Brasil, Osmar Loss Vieira, untuk memimpin musim depan.
Rumor tersebut dihembuskan oleh media asal Iran, Estedade Football. Dalam laporannya, mereka menyebut Persib Bandung tertarik untuk mendatangkan Osmar Loss sebagai pelatih di Super League musim depan.
“Osmar Vieira di Ambang Berkarier di Liga Indonesia. Klub Persib Bandung, juara Liga Indonesia musim lalu, dikabarkan tertarik merekrut pelatih asal Brasil tersebut,” tulis laporan Estedade Football dalam instagramnya @estedadefootball, Kamis (2/7/2026).
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Bahkan, media tersebut mengungkap kalau kedua pihak telah melakukan proses negosiasi. Jika berujung mulus, pelatih Persepolis itu bakal menukangi Persib Bandung pada musim depan.
“Saat ini, proses negosiasi antara kedua belah pihak masih berlangsung. Apabila kesepakatan tercapai, Osmar Vieira akan menangani salah satu klub tersukses dalam sejarah sepak bola Indonesia pada musim depan,” terang Estedade Football.
Rumor tersebut bisa dikatakan cukup mengejutkan. Pasalnya, Persib Bandung saat ini sudah menunjuk Igor Tolic sebagai suksesor Bojan Hodak yang telah membawa Pangeran Biru meraih hattrick juara.
Artinya, posisi Igor Tolic pun terancam. Pelatih asal Kroasia itu bisa saja tergusur jika Osmar Loss bergabung ke Persib Bandung. Kemungkinan lainnya, Igor Tolic akan menjadi asisten dari Osmar Loss pada musim depan.
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Osmar Loss telah berpisah dengan Persepolis, klub yang sudah ditanganinya sejak musim 2022. Klub anyar asal Iran itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang pelatih atas segala prestasi yang telah diukir bersama.
“Terima kasih atas momen-momen berharga dan kenangan yang telah anda ciptakan untuk keluarga Persepolis. Kami mendoakan anda terus sukses dan makmur dalam perjalanan anda,” tulis Persepolis dalam instagramnya @persepolis.
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