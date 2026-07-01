Persebaya Surabaya Akan Datangkan 7 Pemain Asing Baru, Candra Wahyudi Jelaskan Target Besar Musim Depan

Persebaya punya target tinggi musim depan. 7 pemain asing baru siap didatangkan. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya tidak ingin sekadar menjadi peserta pada musim baru Super League 2026/27 yang akan berlangsung pada September.
Target yang lebih tinggi membuat manajemen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek tim.
Direktur Operasional Persebaya, Candra Wahyudi, menegaskan pembenahan dilakukan bukan hanya pada komposisi pemain, tetapi juga sektor pendukung.
"Semuanya kita evaluasi dan memang seiring dengan cita-cita kita dan target kita yang lebih besar tahun ini semuanya kita perbaiki," kata pria yang biasa disapa Candra itu dikutip dari laman Ileague.
Termasuk komunikasi dengan pelatih bahkan sudah berlangsung jauh sebelum kompetisi musim lalu berakhir.
"Terkait rekrutmen, kemudian juga sisi-sisi lain pendukung, salah satunya terkait medical ini. Ini salah satu juga yang memang kita wujudkan sebagai upaya kita untuk mewujudkan cita-cita bersama," sambungnya.
Salah satu hasil evaluasi terbesar adalah keputusan melakukan penyegaran total terhadap komposisi pemain asing.
"Persebaya mengindikasikan akan mendatangkan sekitar tujuh pemain asing baru untuk meningkatkan daya saing tim," ujar Candra Wahyudi dipetik dari Antara Banten (1/7).
Perubahan tersebut dilakukan di seluruh lini permainan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas skuad menghadapi persaingan musim depan.
Baca Juga:Eks Wonderkid Persebaya Surabaya Berlabuh di Persela Lamongan, Bima Sakti Kantongi Satu Nama Pemain Asing
Bagi Persebaya, target besar tidak cukup hanya dengan mendatangkan pemain berkualitas. Klub juga ingin memastikan seluruh proses persiapan berlangsung maksimal sejak hari pertama latihan.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas