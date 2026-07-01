Persebaya Surabaya Akan Datangkan 7 Pemain Asing Baru, Candra Wahyudi Jelaskan Target Besar Musim Depan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya tidak ingin sekadar menjadi peserta pada musim baru Super League 2026/27 yang akan berlangsung pada September.

Target yang lebih tinggi membuat manajemen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek tim.

Direktur Operasional Persebaya, Candra Wahyudi, menegaskan pembenahan dilakukan bukan hanya pada komposisi pemain, tetapi juga sektor pendukung.

"Semuanya kita evaluasi dan memang seiring dengan cita-cita kita dan target kita yang lebih besar tahun ini semuanya kita perbaiki," kata pria yang biasa disapa Candra itu dikutip dari laman Ileague.



Termasuk komunikasi dengan pelatih bahkan sudah berlangsung jauh sebelum kompetisi musim lalu berakhir.

"Terkait rekrutmen, kemudian juga sisi-sisi lain pendukung, salah satunya terkait medical ini. Ini salah satu juga yang memang kita wujudkan sebagai upaya kita untuk mewujudkan cita-cita bersama," sambungnya.

Salah satu hasil evaluasi terbesar adalah keputusan melakukan penyegaran total terhadap komposisi pemain asing.

"Persebaya mengindikasikan akan mendatangkan sekitar tujuh pemain asing baru untuk meningkatkan daya saing tim," ujar Candra Wahyudi dipetik dari Antara Banten (1/7).



Perubahan tersebut dilakukan di seluruh lini permainan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas skuad menghadapi persaingan musim depan.