Witan Sulaeman Antusias Jalani Musim 2026/2027 Bersama Shin Tae-yong di Persija Jakarta

Witan Sulaeman gelandang andalan Persija Jakarta yang makin nyetel di musim ini. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Pemain Persija Witan Sulaeman mengaku sangat antusiastis dilatih Shin Tae-yong setelah mantan pelatihnya di timnas Indonesia itu menandatangani kontrak tiga tahun dengan Macan Kemayoran sebagai pelatih kepala mulai musim depan.
"Sangat antusias dengan kehadiran coach Shin Tae-yong di Persija. Saya tahu di timnas dan Persija nanti berbeda karena di timnas kami kumpulnya hanya per turnamen," kata Witan dalam acara Meet & Greet di Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Rabu.
Witan adalah andalan pelatih asal Korea Selatan itu saat menangani timnas Indonesia selama lima tahun sejak 2020.
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Berawal dari debutnya pada Mei 2021 melawan Oman pada laga persahabatan, Witan yang kala itu masih berusia 19 tahun, selalu menjadi tumpuan utama lini serang Garuda era Shin Tae-yong.
Total, pemain berusia 24 tahun itu memiliki 46 cap bersama timnas senior Indonesia, yang semuanya ia catatkan era Shin. Dari 46 penampilannya, Witan mengoleksi sembilan gol dan delapan assist.
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Reuninya dengan Shin disambut dengan sangat positif. Ia pun tak sabar segera menjalani latihan perdana bersama pelatih berusia 57 tahun itu dengan kompetisi di liga elite Indonesia mulai 4 September mendatang.
"Kalau di Persija kami akan melakukan latihan yang sangat panjang, satu musim yang panjang. Tapi, saya sangat menantikan latihan bersama Shin Tae-yong. Semoga kami bisa sukses bersama coach Shin," tutur pemain yang terakhir kali bermain untuk Garuda melawan Jepang pada November 2024 itu.
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Dia berharap Shin membawa Persija juara sehingga menjadi kado sangat spesial untuk kota Jakarta yang akan berulang tahun ke-500.
"Saya sebagai pemain harapannya ya pasti ingin menunjukkan yang terbaik untuk Persija Jakarta di musim depan. Dan ya semoga kita pemain dan pelatih, ofisial semua bisa memberikan kado juara untuk ulang tahun Jakarta," ucap Witan.
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