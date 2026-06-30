Persija Rekrut Aqil Savik, Persaingan Posisi Kiper Macan Kemayoran Makin Ketat

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali memperkuat komposisi skuad menjelang bergulirnya super league musim 2026/27. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut mendatangkan penjaga gawang Aqil Savik dengan kontrak berdurasi satu musim.

Kehadiran kiper berusia 27 tahun itu menjadi bagian dari langkah Persija dalam membangun tim yang lebih kompetitif. Selain menambah kedalaman skuad, kehadiran Aqil Savik juga diharapkan menghadirkan persaingan sehat di posisi penjaga gawang sehingga kualitas tim semakin meningkat sepanjang musim super league.

Aqil Savik datang ke Persija setelah tampil cukup konsisten bersama Bhayangkara FC pada kompetisi BRI Super League 2025/26. Sepanjang musim lalu, kiper kelahiran Bandung, 17 Januari 1999, tersebut dipercaya tampil dalam 30 pertandingan.

Dari penampilannya itu, Aqil mencatatkan 88 penyelamatan dan sukses mengoleksi sembilan clean sheet. Statistik tersebut menjadi salah satu alasan Persija menjatuhkan pilihan kepada mantan kiper Timnas Indonesia kelompok usia tersebut.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca menyampaikan rasa senang atas bergabungnya Aqil Savik. Performa sang penjaga gawang musim lalu menjadi modal penting untuk membantu Persija bersaing di kompetisi musim depan.

"Kami sangat senang Aqil bisa bergabung dengan Persija. Berdasarkan performa yang telah ia tunjukkan di BRI Super League musim lalu, kami optimistis dia dapat berkontribusi besar untuk tim di musim depan," ujar Prapanca.

Dia menegaskan, perekrutan Aqil merupakan bagian dari strategi klub untuk membangun skuad yang memiliki kualitas merata di setiap lini. Dengan persaingan yang sehat, setiap pemain diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya saat mendapat kesempatan bermain.

Bagi Aqil, bergabung dengan Persija menjadi langkah penting dalam perjalanan karier profesionalnya. Dia mengaku antusias menyambut tantangan baru bersama salah satu klub terbesar di Indonesia.