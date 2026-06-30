Persija Jakarta Resmi Datangkan Aqil Savik! Jadi Kekuatan Baru di Bawah Mistar Gawang

Pemain baru Persija Jakarta Aqil Savik. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta kian aktif di bursa transfer menjelang Super League 2026/2027. Kali ini, tim berjuluk Macan Kemayoran itu mendatangkan Aqil Savik untuk memperkuat barisan penjaga gawang.
Persija Jakarta resmi memperkenalkan Aqil Savik sebagai rekrutan anyar pada Selasa (30/6). Kiper kelahiran Bandung, 17 Januari 1999, itu didatangkan dari Bhayangkara FC dan diikat kontrak selama super league satu musim ke depan.
Skuad Macan Kemayoran Persija Jakarta mendatangkan Aqil Savik setelah tampil konsisten di bawah mistar gawang Bhayangkara FC. Pada Super League msuim lalu, dia tampil reguler dalam 30 pertandingan dengan mencatatkan 88 penyelamatan serta sembilan clean sheet.
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Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca menyambut gembira kehadiran kiper berusia 27 tahun tersebut. Prapanca berharap Aqil dapat segera beradaptasi dan menunjukkan performa terbaik, sehingga dapat bersaing dengan kiper-kiper yang sudah ada.
“Kami sangat senang Aqil bisa bergabung dengan Persija. Berdasarkan performa yang telah ia tunjukkan di Super League musim lalu, kami optimistis dia dapat bersaing dan memberikan kontribusi positif bagi perjalanan tim musim depan,” kata Prapanca dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Selasa (30/6).
Prapanca menyebut kehadiran kiper jebolan Persib Bandung itu akan membuat persaingan posisi kiper utama Persija Jakarta semakin kompetitif. Kini, Macan Kemayoran total punya empat penjaga gawang, yakni Aqil, Andritany Ardhiyasa, Cyrus Margono, dan Hafizh Rizkianur.
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“Kehadiran Aqil menjadi bagian dari upaya kami untuk membangun skuad yang kompetitif di setiap lini. Kami percaya, persaingan positif di dalam tim akan membuat setiap pemain terus berkembang, dan memberikan kemampuan terbaiknya,” tutur Prapanca.
Di sisi lain, Aqil menyebut langkah bergabung dengan Persija Jakarta adalah keputusan yang tepat. Pemain berusia 27 tahun itu siap menjadi bagian dari perjuangan Macan Kemayoran dalam menghadapi tantangan musim depan.
“Saya melihat ini sebagai tantangan baru sekaligus kesempatan yang luar biasa untuk karier sepak bola profesional saya,” ujar Aqil.
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