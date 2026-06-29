Persija Jakarta Resmi Perpanjang Kontrak Eksel Runtukahu, Janji Lebih Tajam di Musim Depan

Eksel Runtukahu perpanjang kontrak bersama Persija Jakarta. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com - Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak Eksel Runtukahu setelah tampil impresif pada musim debutnya. Striker berusia 27 tahun itu siap kembali menjadi andalan Macan Kemayoran di Super League 2026/2027.
Sebelumnya, kontrak Eksel berakhir pada 30 Juni 2026. Namun, Persija memutuskan mempertahankan penyerang kelahiran Tondano, 2 September 1998, tersebut setelah tampil impresif pada musim debutnya.
Didatangkan pada awal musim lalu, Eksel mencatatkan enam gol dan tiga assist dari 23 penampilan di Super League 2025/2026. Gol-golnya tercipta ke gawang Persis Solo, Arema FC (dua gol), Persik Kediri, dan Persebaya Surabaya (dua gol).
Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menilai Eksel masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih bagi tim.
"Musim lalu Eksel dapat menjawab kepercayaan kami dengan baik. Kami sangat mengapresiasinya. Kini, kami sepakat untuk terus melanjutkan kebersamaan dan berharap Eksel hadir di musim depan dengan level permainan yang lebih tinggi," ujar Prapanca dalam keterangan resmi Persija, Senin (29/6/2026).
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Eksel pun menyambut antusias perpanjangan kontrak tersebut. Mantan penyerang Barito Putera itu menegaskan target utamanya adalah membawa Persija meraih gelar juara.
"Satu target yang pasti adalah juara. Saya akan bekerja lebih keras dalam latihan untuk lebih mempertajam insting dalam mencetak gol," tegas Eksel.
Perpanjangan kontrak Eksel menambah daftar pemain yang dipertahankan Persija jelang musim baru. Sebelumnya, Macan Kemayoran juga telah memperpanjang kontrak bek muda Dia Syayid hingga 2028 serta merekrut Victor Dethan dari PSM Makassar dengan kontrak dua musim.
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