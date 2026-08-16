Alex Martins Cedera, Persebaya Siapkan Skenario Tanpa Sang Bomber

JawaPos.com - Persebaya Surabaya belum bisa memastikan Alex Martins tampil pada laga pembuka Super League 2026/2027. Bernardo Tavares memilih berhati-hati setelah penyerang Brasil itu mengalami dislokasi bahu di Piala Presiden.

Persebaya Surabaya menghadapi tanda tanya di lini depan menjelang bergulirnya Super League 2026/2027. Penyerang anyar Alex Martins masih menjalani pemulihan cedera bahu dan belum bisa dipastikan tampil pada pertandingan pertama musim depan.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan Alex Martins kembali bermain terlalu cepat. Pengalaman Risto Mitrevski yang pernah mengalami cedera bahu menjadi salah satu pertimbangan tim pelatih.

“Alex Martins masih cedera dan kami harus berhati-hati dengannya karena situasinya tidak biasa, dan kami memiliki contoh yang bagus di sini bersama Risto yang musim lalu mengalami situasi serupa,” kata Tavares, dilansir dari laman I.League, Minggu (16/8/2026).

Alex Martins mengalami dislokasi bahu ketika memperkuat Persebaya melawan Port FC dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Cedera tersebut terjadi pada menit-menit akhir pertandingan, setelah sebelumnya penyerang asal Brasil itu mencetak gol yang membantu Persebaya menang 2-1.

Kondisi tersebut membuat tim pelatih memilih pendekatan hati-hati. Persebaya tidak ingin mempercepat proses pemulihan Alex Martins karena risiko cedera kembali dapat mengganggu perjalanan sang pemain sepanjang musim.

Belajar dari Cedera Risto Mitrevski Tavares kemudian menjadikan pengalaman Risto Mitrevski sebagai contoh. Bek Persebaya tersebut sebelumnya mengalami cedera bahu dan harus menjalani proses pemulihan cukup panjang.

Risto bahkan harus menjalani operasi sebelum kembali menjalani program pemulihan. Proses tersebut menjadi gambaran bagi Persebaya bahwa pemulihan cedera bahu membutuhkan penanganan dan waktu yang tepat.

Karena itu, Tavares tidak ingin terburu-buru menentukan kapan Alex Martins bisa kembali bermain. Pelatih asal Portugal tersebut menyerahkan keputusan medis kepada tim yang menangani kondisi sang pemain.