Dia Syayid Debut bersama Persija Jakarta, Akui Banyak Belajar dari Rizky Ridho dan Jordi Amat

JawaPos.com - Dia Syayid berhasil melakukan debutnya bersama Persija Jakarta saat menghadapi Persebaya Surabaya di Super League pekan ke-27. Wonderkid 21 tahun itu dimainkan selama empat menit di laga tersebut.

Melakukan debut bersama Persija sangat disyukuri oleh Dia Syayid. Ucapan terima kasih diberikannya kepada seluruh staf pelatih dan para pemain senior yang selalu memberikannya motivasi.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa menjalani debut di Persija. Saya berterima kasih kepada seluruh staf pelatih yang telah mempercayai saya, juga kepada para senior yang selalu memberi motivasi dan masukan,” kata Dia Syayid yang dikutip dari laman resmi Persija, Selasa (14/4).

Menjalani debut di kasta tertinggi sepak bola Indonesia memang bukan pertama kalinya bagi Dias. Sebab, dia pernah menjalani debut bersama PSS Sleman di Liga 1 Indonesia musim lalu.

Namun, menjalani debut bersama Persija di Super League juga menjadi momen yang dinantikan oleh Dias. "Memang ini bukan penampilan pertama saya di Liga 1 (kasta tertinggi). Namun, bermain bersama Persija sangat bermakna dan istimewa. Saya sudah cukup lama menantikan momen ini," ujar Dias.

Dias mengetahui bahwa persaingan di posisi bek tengah sangat sengit karena kehadiran para pemain yang berkualitas seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Thales Lira, dan Paulo Ricardo. Sebagai pemain muda, dia justru banyak belajar dengan para pemain tersebut.

"Musim ini Persija memiliki bek-bek yang berkualitas dan berpengalaman. Setiap hari saya selalu belajar hal baru dari mereka. Kita tahu di lini belakang ada kapten Rizky Ridho, Jordi, serta dua bek asing yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Sebagai pemain muda, saya merasa beruntung bisa berada di tim ini karena bisa belajar banyak dari mereka,” pungkas Dias.

Bek tengah kelahiran Karawang tersebut merupakan pemain jebolan akademi Persija sejak tahun 2019. Dias lalu bermain untuk Persija U-18 dan U-20. Setelah itu, dia dipinjamkan ke Sriwijaya FC dan PSS Sleman.