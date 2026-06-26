Jepang Baru Saja Kalahkan Brasil! Kini Harus Ulangi Keajaiban di 32 Besar Piala Dunia 2026

Jepang kembali menghadapi Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan misi mengulang kemenangan bersejarah yang diraih pada laga uji coba tahun lalu. (Dok. JFA)
JawaPos.com — Jepang akan menghadapi Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finis sebagai runner up Grup F usai bermain imbang 1-1 melawan Swedia di Stadion AT&T, Dallas, Jumat (26/6/2026) pagi WIB.
Hasil itu membuat Samurai Biru berjumpa juara Grup C, Brasil, dalam duel hidup-mati menuju babak 16 besar.
Jepang memastikan tiket ke babak 32 besar setelah mengoleksi hasil yang cukup untuk finis di posisi kedua Grup F. Pada laga terakhir, pasukan Hajime Moriyasu bermain imbang 1-1 melawan Swedia.
Daizen Maeda membawa Jepang unggul lebih dulu sebelum Anthony Elanga menyamakan kedudukan untuk Swedia. Tambahan satu poin cukup mengamankan posisi runner up karena Jepang unggul selisih gol atas Swedia yang finis di peringkat ketiga.
Swedia tetap melaju ke fase gugur sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik. Sementara itu, Belanda keluar sebagai juara Grup F setelah menaklukkan Tunisia 3-1 pada laga terakhir.
Konsekuensinya, Jepang harus menghadapi lawan yang jauh lebih berat. Brasil lolos sebagai juara Grup C dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang sehingga menjadi salah satu favorit kuat meraih gelar juara.
Meski berstatus underdog, Jepang datang dengan modal yang tidak dimiliki banyak tim lain. Samurai Biru baru saja menorehkan kemenangan bersejarah atas Brasil pada laga uji coba internasional, 14 Oktober 2025.
Saat itu Jepang menang dramatis 3-2 meski sempat tertinggal dua gol lebih dahulu. Kemenangan tersebut menjadi bukti Jepang mampu menyulitkan bahkan mengalahkan Tim Samba jika tampil disiplin dan efektif.
Keberhasilan tersebut tentu menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad Hajime Moriyasu. Namun laga Piala Dunia memiliki tekanan yang jauh lebih besar dibanding pertandingan persahabatan.
Brasil juga dipastikan sudah mempelajari kelemahan Jepang dari pertemuan sebelumnya. Karena itu, Tim Samba diperkirakan tampil lebih waspada agar tidak kembali menjadi korban kebangkitan Samurai Biru.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan