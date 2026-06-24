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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 25 Juni 2026 | 05.32 WIB

Siapa Ajdin Mujagic? Striker Johor Darul Takzim asal Bosnia yang Dikabarkan Masuk Daftar Belanja Persib Bandung

Penyerang Johor Darul Takzim asal Bosnia dan Herzegovina Ajdin Mujagic dikaitkan dengan Persib Bandung. (Istimewa) - Image

Penyerang Johor Darul Takzim asal Bosnia dan Herzegovina Ajdin Mujagic dikaitkan dengan Persib Bandung. (Istimewa)

JawaPos.com - Bursa transfer super league kembali menghadirkan rumor menarik yang melibatkan Persib Bandung. Kali ini, nama penyerang asal Bosnia dan Herzegovina, Ajdin Mujagic, yang musim lalu memperkuat Johor Darul Takzim mulai ramai dikaitkan dengan Maung Bandung.

Kabar ketertarikan Persib terhadap Ajdin Mujagic muncul di tengah kebutuhan tim untuk memperkuat lini depan. Namun, langkah Persib untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain diperkirakan tidak akan mudah. Klub Malaysia Kuching City disebut-sebut tertarik mendatangkan striker berusia 28 tahun tersebut.

Ajdin Mujagic bukan nama yang asing di kawasan Asia Tenggara. Penyerang bertinggi 189 sentimeter itu tampil cukup impresif pada musim lalu saat membela Sabah FC di Liga Malaysia. 

Ketajaman di depan gawang membuat namanya mulai mendapat perhatian sejumlah klub di kawasan ASEAN. Berdasar catatan performa musim 2025/2026, Mujagic berhasil mencatatkan 24 penampilan di seluruh kompetisi dengan torehan 16 gol dan 4 assist. Statistik tersebut menunjukkan kontribusi besar sang pemain dalam membantu timnya bersaing sepanjang musim.

Karier Mujagic sendiri dimulai di Bosnia dan Herzegovina. Dia pernah menimba ilmu di akademi FK Željezničar sebelum menjalani karier profesional bersama klub tersebut. 

Setelah itu, dia sempat memperkuat sejumlah klub di Bosnia, Kroasia, hingga Swiss sebelum menemukan performa terbaiknya dalam beberapa musim terakhir. Salah satu pencapaian terbaiknya terjadi pada musim 2022/2023 ketika dia menjadi top skor First League of FBiH dengan koleksi 20 gol.

Ketajaman tersebut menjadi bukti bahwa Mujagic memiliki naluri mencetak gol yang cukup baik sebagai penyerang tengah. Pada awal 2026, Mujagic bergabung dengan Johor Darul Takzim (JDT), salah satu klub terkuat di Malaysia. Meski demikian, masa kontraknya terbilang singkat dan situasi tersebut membuat masa depannya kembali menjadi bahan spekulasi di bursa transfer.

Jika benar Persib tertarik mendatangkannya, Mujagic bisa menjadi opsi menarik untuk memperkuat lini serang. Selain memiliki postur ideal sebagai target man, ia juga dikenal cukup efektif memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti.

Kehadirannya berpotensi memberikan variasi permainan bagi Persib, terutama dalam situasi bola mati maupun duel udara. Pengalaman bermain di berbagai kompetisi Eropa dan Asia juga bisa menjadi nilai tambah yang dibawa ke skuad Maung Bandung.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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