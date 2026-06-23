Alfeandra Dewangga Pamit dari Persib Bandung, Simpan Kenangan Juara dan Dukungan Bobotoh

JawaPos.com - Alfeandra Dewangga resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Persib Bandung setelah hanya satu musim memperkuat tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.

Bek berusia 24 tahun itu dipastikan tidak akan menjadi bagian skuad Persib Bandung pada kompetisi musim 2026/2027.

Keputusan berpisah diambil setelah Dewangga menjalani musim yang tidak mudah bersama klub asal Kota Bandung tersebut.

Sepanjang musim 2025/2026, pemain yang akrab disapa Dewa itu harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di tim utama.

Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, Dewangga tetap mendapat kesempatan tampil dalam sejumlah pertandingan penting. Ia tercatat bermain sebanyak sembilan kali di ajang Super League serta tiga kali di AFC Champions League Two.

Minimnya menit bermain menjadi salah satu pertimbangan utama bagi mantan pemain Timnas Indonesia tersebut untuk mencari pelabuhan baru. Dewangga menilai dirinya membutuhkan tantangan berbeda agar bisa kembali menemukan performa terbaik di atas lapangan.

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Dalam pesan perpisahannya, Dewangga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen Persib Bandung yang telah menjadi bagian dari perjalanannya selama semusim terakhir. Ia mengaku mendapat sambutan yang hangat sejak pertama kali datang hingga akhirnya memutuskan berpisah.

“Terima kasih buat keluarga besar Persib Bandung, jajaran pelatih, ofisial, dan manajemen karena saya bisa ikut dalam perjuangan tim selama satu musim. Perjuangan yang tidak mudah. Untuk Bobotoh, terima kasih sambutan dan dukungan hangatnya dari pertama datang hingga sekarang,” ujar Dewangga.