Persija Gandeng Adidas, Ini Bocoran Desain dan Harga Jersey Baru untuk Super League Musim 2026/2027

JawaPos.com - Antusiasme pendukung Persija Jakarta terhadap jersey baru super league musim 2026/2027 makin meningkat. Macan Kemayoran resmi menjalin kerja sama dengan Adidas sebagai apparel partner terbaru.

Kehadiran brand olahraga asal Jerman tersebut membuka harapan besar bagi Jakmania yang ingin melihat tampilan anyar Persija Jakarta dengan sentuhan desain modern tanpa meninggalkan identitas klub.

Peluncuran jersey baru Persija selalu menjadi momen yang dinantikan setiap musim. Senior Manager Brand Activation Adidas Indonesia Cinita Dewi Mayakatri memastikan desain jersey Persija tetap akan mempertahankan warna-warna yang selama ini melekat dengan identitas klub.

Menurut dia, unsur DNA Persija akan tetap menjadi fondasi utama dalam proses perancangan jersey.

Meski demikian, Adidas juga akan menghadirkan ciri khas desain yang menjadi identitas brand tersebut.

Kombinasi antara karakter Persija dan design language Adidas diharapkan mampu menghasilkan jersey yang menarik sekaligus memiliki nilai eksklusif bagi para penggemar. Namun hingga saat ini, detail desain jersey masih dirahasiakan.

Persija dan Adidas memilih menahan informasi lebih lanjut hingga acara peluncuran resmi yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Agustus 2026.

Pemain muda Persija, Arlyansyah Abdulmanan, mengaku sudah tidak sabar melihat sekaligus mengenakan jersey anyar timnya. Ia berharap warna merah tetap menjadi pilihan utama untuk jersey kandang, sementara warna putih digunakan sebagai jersey tandang.

Selain menghadirkan tiga varian utama, yaitu home, away, dan third jersey, Persija juga menyiapkan fan jersey version yang ditujukan khusus untuk para pendukung. Kehadiran produk tersebut menjadi upaya klub untuk memberikan pilihan yang lebih terjangkau bagi Jakmania yang ingin mengenakan atribut resmi tim kesayangannya.