Pratama Arhan Cabut dari Bangkok United, Reuni dengan STY di Persija Jakarta?

Pratama Arhan saat berseragam Bangkok United (instagram @pratamaarhan8)
JawaPos.com - Pemain berlabel Timnas Indonesia, Pratama Arhan, hengkang dari Bangkok United. Klub asal Thailand itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Arhan.
Kabar tersebut disampaikan lewat akun Instagram resmi Bangkok United (@true_bangkok_united), Senin (22/6/2026) malam WIB. Dalam pengumuman itu dijelaskan kalau klub memutuskan untuk tidak memperpanjang jasa eks pemain PSIS Semarang tersebut.
"True Bangkok United Football Club telah mengumumkan pemutusan kontrak Pratama Arhan, bek kiri tim nasional Indonesia, setelah kontraknya dengan klub berakhir," tulis Bangkok United dalam unggahan tersebut, dikutip Selasa (23/6/2026).
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Arhan merapat ke Bangkok United pada Januari 2025 setelah pindah dari Suwon United. Pemain berusia 24 tahun itu tampil cukup baik bersama skuad The Angels -julukan Bangkok United- dengan kontribusi empat assist dalam 30 penampilan di semua kompetisi.
"Ia (Pratama Arhan) mencatatkan total 30 penampilan, dengan 4 assist di semua kompetisi: 20 pertandingan Liga Thailand, 4 pertandingan Liga Champions AFC II, 2 pertandingan ASEAN Club Championship (ACC), 2 pertandingan Piala FA, dan 2 pertandingan Piala Liga," tulis Bangkok United.
Bangkok United menilai Arhan sebagai sosok yang profesional selama mengabdi untuk klub. Klub asal Thailand itupun mendoakan yang terbaik untuk kelanjutan karier pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut.
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"True Bangkok United ingin mengucapkan terima kasih kepada Pratama Arhan atas dedikasi dan profesionalismenya selama berada di klub dan mendoakan kesuksesan dan keberuntungan dalam kariernya di masa depan. Terima kasih dan semoga sukses," lanjut klub tersebut.
Sayangnya, Arhan sempat mengalami cedera cukup parah pada Februari 2026. Cedera tersebut membuatnya harus menyudahi musim lebih cepat bersama Bangkok United. Sampai-sampai, pemain berusia 24 tahun itu kini tidak diperpanjang kontraknya.
Dengan demikian, Arhan kini berstatus bebas transfer. Masa depan pemain yang punya keahlian lemparan jarak jauh itu pun masih menjadi misteri.
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