Antusiasme Jakmania Jadi Motivasi, Shin Tae-yong Bertekad Bawa Persija Jakarta Berjaya

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyampaikan pesan khusus kepada Jakmania menjelang bergulirnya musim 2026/2027.

Pelatih asal Korea Selatan itu berharap dukungan dari para suporter setia Macan Kemayoran terus mengalir sepanjang musim, sementara tim berkomitmen memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan.

Shin mengaku sudah membayangkan atmosfer luar biasa yang akan diciptakan Jakmania saat Persija bermain di kandang. Menurutnya, dukungan besar dari tribun merupakan salah satu kekuatan penting yang dapat membantu tim menghadapi persaingan ketat di kompetisi musim depan.

Antusiasme suporter Persija memang bukan hal baru. Pada musim lalu, beberapa pertandingan kandang Macan Kemayoran mencatat jumlah penonton yang sangat tinggi.

Laga melawan Arema FC dihadiri 56.989 penonton, kemudian duel menghadapi PSIM disaksikan 56.150 penonton, sementara pertandingan kontra Persebaya menarik 39.443 penonton ke stadion.

Melihat besarnya dukungan tersebut, Shin merasa tim memiliki tanggung jawab untuk memberikan performa yang pantas diapresiasi oleh para pendukung.

"Saya sudah sering membayangkan antusiasme fans saat pertandingan di Jakarta. Saya tidak bisa menjamin kemenangan di setiap pertandingan, tetapi saya berjanji fans tidak akan kecewa," ujar Shin.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menegaskan bahwa sepak bola tidak selalu tentang kemenangan. Menurutnya, hasil akhir pertandingan memang penting, tetapi semangat juang dan komitmen pemain di lapangan juga menjadi hal yang tidak kalah berharga.