Singo Edan Mulai Belanja Pemain, Syahrul Trisna Fadillah Jadi Rekrutan Kiper Baru Arema FC

JawaPos.com - Arema FC mulai menunjukkan keseriusannya dalam menyambut super league musim 2026/27. Setelah mempertahankan sejumlah pemain inti, manajemen Singo Edan akhirnya memperkenalkan rekrutan anyar pertama mereka pada bursa transfer kali ini.

Sosok yang dipilih untuk membuka daftar pemain baru adalah penjaga gawang berpengalaman, Syahrul Trisna Fadillah. Kehadiran Syahrul menjadi langkah awal Arema FC dalam memperkuat kedalaman skuad. Pengalaman panjang yang dimiliki kiper berusia 30 tahun itu dinilai mampu memberikan tambahan kualitas sekaligus meningkatkan persaingan di posisi penjaga gawang.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, mengatakan bahwa perekrutan Syahrul dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan. Manajemen menilai sang pemain memiliki rekam jejak yang sesuai dengan kebutuhan tim untuk menghadapi kompetisi yang panjang dan penuh tantangan.

"Kami optimistis kehadirannya akan menambah kualitas serta daya saing di posisi penjaga gawang," ujar Yusrinal Fitriandi.

Menurut pria yang akrab disapa Inal tersebut, pengalaman Syahrul di kompetisi domestik maupun level internasional menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi tim. Selain pernah memperkuat Borneo FC, Syahrul juga memiliki pengalaman bersama Timnas Indonesia. Pengalaman itu diharapkan dapat membantu Arema FC dalam menjaga konsistensi performa sepanjang musim.

Syahrul bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Kariernya cukup panjang di kompetisi kasta tertinggi dengan membela beberapa klub berbeda. Sebelum bergabung dengan Arema FC, dia tercatat sebagai bagian dari skuad Borneo FC.

Sebelumnya, kiper kelahiran Sleman tersebut juga pernah memperkuat PSS Sleman, Persikabo 1973, dan PSIS Semarang. Dari sejumlah klub yang pernah dibelanya, penampilan bersama Persikabo menjadi salah satu periode yang paling menonjol dalam kariernya.

Saat membela Persikabo 1973, Syahrul tampil konsisten dan menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di Liga 1. Performa impresif itu membuatnya mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia senior. Dia bahkan masuk dalam skuad Merah Putih yang tampil pada ajang Piala AFF 2020.