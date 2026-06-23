Arema FC Pertahankan 7 Pemain Lokal Musim Depan, Fokus Jaga Fondasi Singo Edan

Pemain Arema FC siap berduel dengan penggawa PSM Makassar dalam laga sengit Super League di Stadion Kanjuruhan. (Arema FC)
JawaPos.com - Arema FC mengambil langkah penting dalam menyusun kekuatan untuk menghadapi musim 2026/2027.
Tidak hanya berburu pemain baru, manajemen Singo Edan juga memilih menjaga fondasi tim dengan mempertahankan sejumlah pemain lokal yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan klub.
Sebanyak tujuh pemain resmi dipertahankan oleh Arema FC. Mereka adalah Johan Ahmat Alfarizi, Dendi Santoso, Jayus Hariono, Bayu Setiawan, Dwiki Mardiyanto, Dimas Aryaguna, dan Achmad Maulana Syarif.
Keputusan tersebut menunjukkan komitmen klub untuk menjaga stabilitas skuad sekaligus mempertahankan identitas tim yang telah terbentuk dalam beberapa musim terakhir.
Manajemen menilai para pemain tersebut memiliki kontribusi penting, baik di dalam maupun di luar lapangan.
General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menjelaskan bahwa mempertahankan kerangka tim menjadi salah satu prioritas klub dalam menyambut kompetisi baru.
Menurutnya, para pemain yang dipertahankan tidak hanya memiliki kualitas teknis yang dibutuhkan tim, tetapi juga memahami karakter dan budaya Arema FC yang selama ini menjadi kekuatan tersendiri bagi klub asal Malang tersebut.
"Kami ingin mempertahankan kerangka tim yang sudah ada. Mereka memiliki peran masing-masing dan menjadi bagian penting dalam perjalanan Arema FC musim lalu. Selain kualitas di lapangan, mereka juga memahami kultur klub dan menjadi contoh bagi pemain-pemain muda," ujar Yusrinal.
Di antara nama yang dipertahankan, Alfarizi, Dendi Santoso, dan Jayus Hariono menjadi sosok yang cukup identik dengan Arema FC. Ketiganya merupakan putra daerah Malang yang telah lama membela klub dan memiliki hubungan kuat dengan para suporter.
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