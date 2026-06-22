Rizky Darmawan Resmi Bertahan di PSIS Semarang, Persaingan Posisi Kiper Kian Menarik

JawaPos.com - PSIS Semarang resmi mempertahankan penjaga gawang Rizky Darmawan untuk menghadapi musim 2026/2027. Kepastian tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi klub, @psisofficial, pada Senin (22/6).

Dalam unggahan tersebut, manajemen Laskar Mahesa Jenar menyampaikan pesan singkat yang menegaskan kelanjutan kerja sama dengan sang kiper.

"Melanjutkan karir sebuah kisah, Rizky Dharmawan tetap menjaga gawang PSIS untuk musim 2026/27. Let's complete the circle, Papa Mahjen," tulis PSIS dalam unggahannya.

Keputusan mempertahankan Rizky menjadi bagian dari upaya klub menjaga fondasi skuad yang telah dibangun dalam beberapa musim terakhir.

Kiper berusia 32 tahun itu masih menjadi salah satu sosok berpengalaman yang dimiliki PSIS di ruang ganti maupun di lapangan.

Rizky sendiri bergabung dengan PSIS pada pertengahan tahun 2023. Sejak saat itu, ia beberapa kali dipercaya mengawal mistar gawang Laskar Mahesa Jenar dalam berbagai kompetisi.

Pengalamannya di sepak bola Indonesia juga cukup panjang setelah pernah memperkuat sejumlah klub seperti Persija Jakarta, Persita Tangerang, Mitra Kukar, Sriwijaya FC, hingga PSS Sleman.

Berdasarkan data Transfermarkt, kontrak Rizky bersama PSIS kini berlaku hingga Juni 2027. Nilai pasarnya saat ini berada di kisaran Rp1,3 miliar.