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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 23 Juni 2026 | 19.32 WIB

Breaking News! Persebaya Surabaya Gelar Uji Coba Hadapi PSIS Semarang di Gelora Bung Tomo

Gelandang Persebaya Surabaya Toni Firmansyah siap menatap laga uji coba jelang Super League 2026/2027. (Persebaya) - Image

Gelandang Persebaya Surabaya Toni Firmansyah siap menatap laga uji coba jelang Super League 2026/2027. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya dipastikan menggelar laga uji coba melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo pada 19 Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi Super League 2026/2027.

Di tengah agenda penting tersebut, gelandang muda Toni Firmansyah menegaskan tekadnya untuk tampil lebih konsisten dan membantu Persebaya Surabaya meraih target terbaik pada musim baru.

Uji Coba Kontra PSIS Semarang Jadi Bagian Persiapan Super League

Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menuju bergulirnya Super League 2026/2027.

Berdasarkan informasi yang diterima JawaPos.com, Selasa (23/6/2026), Green Force akan menjalani laga uji coba menghadapi PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo pada 19 Juli 2026.

Pertandingan tersebut menjadi salah satu agenda penting tim pelatih untuk mengukur kesiapan skuad sebelum kompetisi resmi dimulai.

Selain menguji taktik dan kekompakan tim, laga melawan PSIS Semarang juga menjadi kesempatan bagi para pemain menunjukkan kualitas terbaiknya.

Uji coba ini diperkirakan menarik perhatian besar Bonek karena menjadi salah satu pertandingan perdana Persebaya Surabaya di kandang menjelang musim baru.

Atmosfer Gelora Bung Tomo juga diharapkan mampu memberikan suntikan motivasi tambahan bagi para pemain.

Toni Firmansyah Punya Harapan Besar Musim Depan

Di tengah perayaan hari jadi ke-99 Persebaya Surabaya dan persiapan musim depan, Toni Firmansyah menyampaikan harapannya untuk masa depan klub yang dibelanya.

Editor: Banu Adikara
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