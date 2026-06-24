Rumor Bursa Transfer Super League: Empat Klub Indonesia Antre Datangkan Bomber BG Panthum asal Brasil

JawaPos.com - Striker asal Brasil, Matheus Fornazari, menjadi salah satu nama yang mulai ramai diperbincangkan menjelang bergulirnya Liga 1 Indonesia musim 2026/2027.

Penyerang milik klub Thailand BG Pathum United itu dikabarkan masuk dalam daftar incaran sejumlah klub Indonesia yang tengah mencari tambahan kekuatan di lini depan.

Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat empat klub Liga 1 yang saat ini memantau situasi Fornazari. Keempat klub tersebut adalah Bali United, Borneo FC, Madura United, dan PSIM Yogyakarta.

Ketertarikan terhadap pemain berusia 30 tahun itu tidak lepas dari karakteristik yang dimilikinya. Dengan tinggi badan mencapai 2,03 meter, Fornazari dikenal sebagai penyerang yang kuat dalam duel udara dan mampu menjadi target man di area pertahanan lawan.

Posturnya yang menjulang membuatnya menjadi ancaman dalam situasi bola mati maupun umpan silang. Karakter seperti ini cukup jarang dimiliki penyerang yang bermain di kawasan Asia Tenggara sehingga tidak mengherankan jika beberapa klub mulai meliriknya.

Fornazari saat ini masih berstatus pemain BG Pathum United, klub papan atas Thailand yang ia perkuat sejak Juli 2025.

Berdasarkan data Transfermarkt, kontraknya bersama klub tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2026.

Situasi kontrak yang segera berakhir membuat peluang transfer terbuka cukup lebar. Klub-klub yang berminat tentu bisa bergerak lebih leluasa untuk melakukan negosiasi apabila sang pemain tidak memperpanjang masa baktinya bersama BG Pathum United.