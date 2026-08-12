Bintang Muda Timnas Indonesia Mitchell Baker Dinobatkan Jadi Pemain Terbaik BIG EAST 2026

Penyerang timnas Indonesia Mitchell Baker. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Mitchell Baker kembali mencuri perhatian di sepak bola Amerika Serikat. Penyerang Timnas Indonesia berusia 19 tahun itu mendapat penghargaan setelah dinobatkan sebagai BIG EAST Preseason Offensive Player of the Year 2026.
Penghargaan tersebut diumumkan BIG EAST menjelang bergulirnya musim 2026/2027. Mitchell Baker menerima pengakuan itu setelah menunjukkan performa impresif bersama Georgetown University pada musim sebelumnya.
Mitchell Baker menjadi salah satu pemain yang cukup menonjol di lini depan Georgetown. Pada musim lalu, pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut mencatatkan 14 gol dan tiga assist.
Catatan itu menjadi modal penting bagi Baker untuk menyambut musim baru.
Penghargaan sebagai pemain ofensif terbaik pramusim BIG EAST juga menjadi bukti bahwa performanya mendapat perhatian di level kompetisi sepak bola perguruan tinggi Amerika Serikat.
Tidak hanya di level kampus, kiprah Baker sebelumnya juga berhasil menarik perhatian klub Major League Soccer (MLS). Colorado Rapids memilihnya di urutan ke-10 dalam MLS SuperDraft 2026.
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Pilihan tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan karier Baker. Di usia yang masih 19 tahun, dia sudah mendapat kesempatan untuk berada dalam radar kompetisi sepak bola profesional Amerika Serikat.
Kini, Baker kembali memasuki musim baru bersama Georgetown dengan status sebagai salah satu pemain yang mendapat sorotan.
Penghargaan pramusim tersebut tentu membawa ekspektasi lebih besar terhadap penampilannya sepanjang musim 2026/2027.
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