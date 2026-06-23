Persija Jakarta Dikaitkan dengan Gelandang Serba Bisa Jepang

Gelandang Cerezo Osaka, Kyohei Yoshino. (Instagram/@kyohei_yoshino5)
JawaPos.com - Nama gelandang asal Jepang, Kyohei Yoshino, ramai diperbincangkan di media sosial. Pemain berusia 31 tahun itu dikaitkan dengan klub anyar Super League, Persija Jakarta.
Persija Jakarta tampaknya mulai bergerak di bursa transfer menjelang Super League 2026/2027. Meski pergerakannya terbilang senyap, tapi sudah ada beberapa nama yang dikaitkan dengan tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.
Teranyar, Persija Jakarta dilaporkan membidik Kyohei Yoshino untuk memperkuat lini tengah. Macan Kemayoran tertarik dengan gelandang asal Jepang itu karena kelebihannya yang bisa bermain di berbagai posisi.
“Kyohei Yoshino dikabarkan masuk radar Persija Jakarta untuk musim 2026/27,” tulis Transfermarkt Indonesia dalam akun instagramnya @transfermarkt.co.id, Selasa (23/6/2026).
Kyohei Yoshino dikenal pemain serba bisa. Meski posisi utamanya adalah gelandang bertahan, mantan pemain Timnas Jepang U-22 itu juga bisa bermain sebagai bek tengah hingga fullback.
Maka itu, Persija Jakarta kepincut pemain Cerezo Osaka tersebut. Kyohei Yoshino dinilai dapat membuat lini tengah Macan Kemayoran semakin kuat.
“Kehadiran Yoshino dinilai bisa menambah keseimbangan serta pengalaman di lini tengah Macan Kemayoran,” terang laporan tersebut.
Kyohei Yoshino merupakan pemain klub kasta tertinggi Jepang, Cerezo Osaka. Selama berseragam Cerezo Osaka, pemain berusia 31 tahun itu mencatatkan 18 penampilan dengan kontribusi satu assist.
Selama kariernya sebagai pesepak bola profesional, Kyohei Yoshino mayoritas menghabiskan waktunya bersama klub Jepang. Dia pernah bermain untuk Tokyo Verdy, Vegalta Sandai, Kyoto Sanga, hingga Sanfrecce Hiroshima.
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