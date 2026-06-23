Mauricio Souza Dipastikan Tidak Jadi ke Bhayangkara FC, Klub Siapkan Nakhoda Baru dari Spanyol

Mauricio Souza dikabarkan batal melatih Bhayangkara FC. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Bhayangkara FC dipastikan tidak akan melanjutkan proses perekrutan pelatih asal Brasil Mauricio Souza, untuk menghadapi super league musim 2026/2027. Padahal sebelumnya, peluang kerja sama antara kedua pihak disebut semakin dekat dan negosiasi berjalan ke arah yang positif.
Namun dalam perkembangan terbaru, manajemen Bhayangkara FC memutuskan untuk menghentikan pembicaraan dan tidak melanjutkan proses kontrak dengan pelatih berusia 52 tahun itu. Keputusan tersebut mengakhiri spekulasi terakhir terkait kedatangan Mauricio Souza ke Indonesia.
Langkah tersebut diambil setelah Bhayangkara FC menentukan arah baru untuk proyek tim musim depan. Klub yang baru saja menuntaskan evaluasi menyeluruh itu memilih menunjuk pelatih kepala berkebangsaan Spanyol sebagai pemimpin baru tim.
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Meski identitas pelatih yang dimaksud belum diumumkan secara resmi, sumber internal klub menyebut proses penunjukan telah memasuki tahap akhir. Pengumuman resmi diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat agar persiapan tim menuju kompetisi musim baru dapat berjalan sesuai rencana.
Keputusan beralih ke pelatih asal Spanyol menunjukkan adanya perubahan strategi yang ingin diterapkan Bhayangkara FC. Dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan pelatih Eropa, khususnya dari Spanyol, semakin berkembang di sepak bola Indonesia karena dikenal memiliki pendekatan modern dalam pengembangan permainan dan pengelolaan tim.
Sementara itu, Mauricio Souza harus mengakhiri peluangnya untuk berkarir bersama Bhayangkara FC sebelum kerja sama resmi terjalin. Meski batal bergabung, nama mantan pelatih Vasco da Gama tersebut tetap menjadi salah satu sosok yang sempat masuk dalam radar klub untuk musim depan.
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Bagi Bhayangkara FC, fokus kini tertuju pada penyusunan skuad dan persiapan pramusim bersama pelatih baru yang akan segera diperkenalkan. Kehadiran nakhoda anyar diharapkan dapat membawa tim tampil lebih kompetitif dan mencapai target yang telah ditetapkan manajemen pada musim 2026/2027.
Dengan kepastian batalnya transfer Mauricio Souza, teka-teki kursi pelatih Bhayangkara FC kini mengarah pada satu nama dari Spanyol. Para pendukung pun menantikan pengumuman resmi klub yang diyakini akan menjadi salah satu langkah penting dalam membangun kekuatan tim untuk menghadapi persaingan musim depan.
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