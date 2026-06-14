Kabar Baik untuk Timnas Indonesia, Proses Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker Akan Dibahas di DPR Pekan Depan

JawaPos.com - Proses naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker mulai menemukan titik terang. Naturalisasi dua calon pemain Timnas Indonesia itu disebut bakal dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan depan.

Vickery dan Baker disebut sebagai kloter pertama pemain naturalisasi pada era pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Juru taktik asal Inggris itu juga telah memantau langsung kualitas calon pemainnya.

Kedua pemain tersebut ikut serta dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala AFF dan FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik. Namun, Vickery dan Baker belum bisa membela Skuad Garuda dalam dua laga tersebut karena statusnya belum Warga Negara Indonesia (WNI).

Kini, proses naturalisasi Vickery dan Baker mengalami kemajuan. Staf Khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Noor Korompot, membocorkan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut akan dibahas dalam sidang DPR pekan depan.

“Dua calon pemain Timnas Indonesia Luke Vickery dan Mitchell Baker yang masuk kloter pertama naturalisasi era John Herdman akan segera memasuki proses sidang di DPR pekan depan,” tulis Noor Korompot dalam akun instagramnya @noorkorompotalks, dikutip Minggu (14/6/2026).

Kedua pemain tersebut merupakan pemain keturunan Indonesia. Vickery memiliki garis keturunan yang berasal dari nenek pihak ibunya yang lahir di Medan, sementara Baker memiliki garis keturunan yang berasal dari sang ibu yang berdarah Semarang.

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Vickery dan Baker diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang. Jika proses naturalisasinya berjalan mulus, maka mereka pun dapat membela skuad Garuda di ajang tersebut.

Lebih jauh, Noor Korompot juga mengungkap bahwa masih ada dua pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Bocorannya, masing-masing pemain berasal dari Jerman dan Belanda.