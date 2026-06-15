Kata-Kata Erick Thohir usai DPR Setujui Rekomendasi Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker

JawaPos.com - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui rekomendasi naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun memberikan apresiasi atas keputusan tersebut.

Keputusan kruslial tersebut diambil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menpora RI serta Ketum PSSI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6). Rapat Kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.

"Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Mitchell Lee Baker dan Sdr. Luke Anthony Vickery. Naturalisasi terhadap olahragawan harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis, komitmen olahragawan naturalisasi, kriteria yang jelas dan transparan, pembibitan dan pembinaan jangka panjang, dukungan bagi regenerasi pemain, dan evaluasi yang berkelanjutan," kata Lalu Hadrian Irfani.

Menanggapi persetujuan tersebut, Erick menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran anggota DPR RI. Dia menegaskan, pencapaian ini adalah hasil kerja keras bersama demi memajukan sepak bola Tanah Air.

"Kami dari PSSI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, masukan, serta kepercayaan yang senantiasa diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI. Ini wujud nyata sinergi yang luar biasa antara pemerintah, wakil rakyat, dan federasi dalam membangun Timnas Indonesia yang lebih tangguh di kancah internasional,” kata Erick dalam keterangannya, Senin (15/6).

“Kami sangat menghargai setiap catatan dari dewan dan akan terus menjaga amanah ini, tidak hanya melalui naturalisasi yang selektif, tetapi juga dengan terus memperkuat pembibitan dan pembinaan pemain lokal jangka panjang," sambung dia.

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Erick menilai Luke Vickery dan Mitchell Baker merupakan pemain yang dibutuhkan Timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menpora RI itu optimistis kehadiran dua pemain tersebut akan memberikan dampak positif, terutama dalam hal transfer ilmu kepada pemain lokal.

"Mereka dibutuhkan untuk transfer pengetahuan serta melengkapi kemampuan pesepak bola lokal, baik untuk kepentingan tim nasional maupun liga profesional. Mereka berkeinginan menjadi warga negara Indonesia (WNI) karena ingin berkontribusi dalam memperkuat timnas Indonesia," terang Erick.