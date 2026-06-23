Breaking News! Persebaya Surabaya Gelar 3 Laga Uji Coba, Ada Calon Lawan dari Tim Luar Negeri

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menyiapkan tiga pertandingan uji coba selama masa pramusim, termasuk menghadapi PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo pada 19 Juli 2026. Itu sebagai bagian dari persiapan menghadapi Super League 2026/2027.

Selain mematangkan strategi tim, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga memanfaatkan periode ini untuk memperkuat fondasi skuad dengan mempertahankan identitas klub melalui pemain-pemain lokal Surabaya.

Mengapa Persebaya Surabaya Menyiapkan Tiga Laga Uji Coba? Persebaya Surabaya menjadwalkan tiga laga uji coba untuk mengukur kesiapan tim sebelum Super League 2026/2027 bergulir pada September. Salah satu pertandingan sudah dipastikan menghadapi PSIS Semarang di Gelora Bung Tomo pada 19 Juli 2026. Dua pertandingan lainnya masih belum ditentukan.

Namun, berdasarkan informasi yang diterima JawaPos.com, salah satu calon lawan berasal dari luar negeri, dengan opsi klub dari Thailand atau Vietnam yang sedang dipertimbangkan manajemen. Rangkaian laga uji coba itu menjadi bagian penting dari program Bernardo Tavares untuk membangun chemistry tim. Apalagi Persebaya Surabaya melakukan sejumlah penyesuaian komposisi pemain menjelang musim baru.

Selain menguji taktik dan strategi, pertandingan pramusim juga menjadi sarana evaluasi kondisi fisik pemain. Dengan tiga laga yang direncanakan, tim pelatih memiliki kesempatan lebih luas untuk menilai kesiapan skuad sebelum kompetisi resmi dimulai.

Bernardo Tavares Fokus Bangun Tim Kompetitif dan Beridentitas Di tengah persiapan menuju musim 2026/2027 dan mendekati usia 100 tahun klub, Persebaya Surabaya tidak hanya berorientasi pada prestasi di lapangan. Klub juga berusaha menjaga identitas serta kebanggaan Kota Surabaya melalui komposisi pemain yang memahami sejarah dan nilai-nilai tim.

Karena itu, Bernardo Tavares memberi perhatian khusus kepada pemain-pemain lokal yang memiliki kedekatan emosional dengan klub. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, pemain yang memahami makna lambang Persebaya Surabaya akan memberikan nilai tambah bagi tim.

Salah satu pemain yang mendapat sorotan adalah Dicky Kurniawan. Produk asli Akademi Persebaya itu kembali mendapat kesempatan setelah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa musim terakhir.