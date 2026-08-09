Delvin Rumbino Resmi Pamit dari PSIS, Kirim Pesan Khusus Usai Empat Musim di Semarang

JawaPos.com - Delvin Rumbino menyampaikan salam perpisahan setelah empat musim memperkuat PSIS Semarang. Gelandang asal Biak, Papua, itu mengunggah pesan perpisahan melalui akun Instagram pribadinya, @drumbino99, pada Sabtu (8/8/2026).

Dalam pesannya, Delvin berterima kasih kepada manajemen, ofisial, dan suporter PSIS yang telah memberikan dukungan selama berada di Semarang. Ia juga menyebut kota tersebut memiliki tempat khusus bagi dirinya dan keluarga.

"Terima kasih banyak untuk manajemen lama dan baru, official serta seluruh suporter yang selalu mendukung saya," tulis Delvin.

Delvin menjadi bagian PSIS sejak 2022. Pemain kelahiran Biak, 3 Juni 1995, itu melewati berbagai situasi bersama Laskar Mahesa Jenar, termasuk ketika klub menghadapi masa sulit.

Ia mengaku keputusan meninggalkan PSIS bukan perkara mudah setelah melewati perjalanan panjang bersama klub.

"Saya telah melalui musim panjang bersama PSIS dalam keadaan senang maupun duka dan sekarang waktunya saya pamit untuk melangkah di perjalanan baru," lanjutnya.

Bagi Delvin, Semarang bukan sekadar kota tempat ia menjalani karier sepak bola. Selama memperkuat PSIS, banyak momen yang ia dan keluarganya lalui.

"Terima kasih untuk semua momen yang tercipta. Semarang akan selalu menjadi tempat spesial di hati saya dan keluarga karena banyak momen spesial yang kami mulai dari sini. Jaya selalu untuk kebanggaan Kota Semarang. Yoh Iso Yoh," tulisnya.

Delvin bergabung dengan PSIS pada 10 Mei 2022. Sebelum itu, ia sempat memperkuat Persis Solo dan menjalani masa peminjaman bersama PSM Makassar.