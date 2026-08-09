Delvin Rumbino Resmi Pamit dari PSIS, Kirim Pesan Khusus Usai Empat Musim di Semarang

Delvin Rumbino menyampaikan salam perpisahan setelah empat musim bersama PSIS. Ia menyebut Semarang punya tempat spesial bagi dirinya. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - Delvin Rumbino menyampaikan salam perpisahan setelah empat musim memperkuat PSIS Semarang. Gelandang asal Biak, Papua, itu mengunggah pesan perpisahan melalui akun Instagram pribadinya, @drumbino99, pada Sabtu (8/8/2026).
Dalam pesannya, Delvin berterima kasih kepada manajemen, ofisial, dan suporter PSIS yang telah memberikan dukungan selama berada di Semarang. Ia juga menyebut kota tersebut memiliki tempat khusus bagi dirinya dan keluarga.
"Terima kasih banyak untuk manajemen lama dan baru, official serta seluruh suporter yang selalu mendukung saya," tulis Delvin.
Delvin menjadi bagian PSIS sejak 2022. Pemain kelahiran Biak, 3 Juni 1995, itu melewati berbagai situasi bersama Laskar Mahesa Jenar, termasuk ketika klub menghadapi masa sulit.
Ia mengaku keputusan meninggalkan PSIS bukan perkara mudah setelah melewati perjalanan panjang bersama klub.
"Saya telah melalui musim panjang bersama PSIS dalam keadaan senang maupun duka dan sekarang waktunya saya pamit untuk melangkah di perjalanan baru," lanjutnya.
Bagi Delvin, Semarang bukan sekadar kota tempat ia menjalani karier sepak bola. Selama memperkuat PSIS, banyak momen yang ia dan keluarganya lalui.
"Terima kasih untuk semua momen yang tercipta. Semarang akan selalu menjadi tempat spesial di hati saya dan keluarga karena banyak momen spesial yang kami mulai dari sini. Jaya selalu untuk kebanggaan Kota Semarang. Yoh Iso Yoh," tulisnya.
Delvin bergabung dengan PSIS pada 10 Mei 2022. Sebelum itu, ia sempat memperkuat Persis Solo dan menjalani masa peminjaman bersama PSM Makassar.
Baca Juga:Timnas Indonesia Tersingkir di Piala AFF, 5 Pekerjaan Rumah John Herdman Ini Tak Bisa Ditunda
Selama memperkuat PSIS hingga musim 2025/2026, Delvin tercatat membukukan 65 penampilan berdasarkan data statistik yang tersedia.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates