Resmi Berakhir, Persib Bandung Tak Perpanjang Kontrak Sergio Castel untuk Musim Depan

Sergio Castel mengakhiri kontrak bermain dengan Persib Bandung. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung resmi mengakhiri kerja sama dengan penyerang asal Spanyol Sergio Castel Martinez setelah berakhirnya kompetisi Super League 2025/26. Keputusan tersebut diambil setelah masa kontrak sang pemain selesai sesuai kesepakatan yang telah dibuat sejak awal kedatangannya pada pertengahan musim.
Sergio Castel bergabung dengan Persib Bandung untuk menambah kekuatan lini depan saat tim menghadapi jadwal padat di kompetisi domestik super league dan ajang Asia. Meski hanya menjalani setengah musim bersama Maung Bandung, pemain berusia 30 tahun itu tetap menjadi bagian dari perjalanan tim sepanjang paruh kedua musim 2025/26.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menjelaskan, keputusan tidak melanjutkan kerja sama diambil setelah melalui proses evaluasi bersama tim pelatih dan diskusi dengan pihak pemain. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kebersamaan secara baik-baik setelah kontrak berakhir. Persib Bandung menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan Sergio selama berseragam biru.
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"Kami menghormati dan mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan Sergio selama menjadi bagian dari Persib Bandung. Setelah berdiskusi dengan tim pelatih dan pihak Sergio, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama pada musim berikutnya," kata Adhitia.
Selama membela Persib Bandung, Sergio Castel mencatatkan enam penampilan di ajang Super League 2025/26. Selain itu, dia juga tampil dalam dua pertandingan babak 16 besar AFC Champions League Two musim 2025/26.
Meski tidak memiliki waktu yang panjang di Bandung, kehadiran Sergio dinilai memberikan tambahan opsi bagi tim. Terutama ketika Persib Bandung harus menjalani jadwal pertandingan yang padat di berbagai kompetisi. Pengalaman yang dimilikinya turut membantu menjaga kedalaman skuad sepanjang musim.
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Manajemen Persib Bandung juga menilai Sergio menunjukkan sikap profesional selama menjadi bagian dari tim. Dedikasi dan komitmennya dalam setiap sesi latihan maupun pertandingan menjadi salah satu hal yang mendapat apresiasi dari klub.
Sebagai bentuk penghormatan, Persib Bandung menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras yang telah diberikan sang pemain selama membela klub. Manajemen juga mendoakan agar Sergio Castel dapat melanjutkan karirnya dengan sukses di klub berikutnya.
"Hatur nuhun, Sergio Castel Martinez, atas segala kontribusi dan kebersamaan yang telah diberikan untuk Persib Bandung. Semoga sukses dan meraih yang terbaik dalam perjalanan karier berikutnya," ucap Adhitia.
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