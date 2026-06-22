Stadion Gelora Daha Jayati Ditargetkan Rampung 2027, Tengok Keunggulan Markas Baru Persik Kediri

JawaPos.com - Kabar menggembirakan datang bagi Persik Kediri dan para pendukung setianya, Persikmania. Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ) yang dibangun di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, terus menunjukkan perkembangan signifikan dan ditargetkan rampung pada 2027.

Stadion yang diproyeksikan menjadi markas baru Persik Kediri itu kini memasuki tahap ketiga pembangunan.

Pada fase ini, fokus utama pekerjaan berada pada pemasangan atap stadion yang menjadi bagian terbesar dari keseluruhan proyek konstruksi tahun ini.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito memastikan pembangunan stadion berjalan sesuai rencana. Proyek yang dimulai sejak 2023 tersebut memang dirancang sebagai pembangunan multiyears dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada 2027.

Menurut Mas Dhito, pekerjaan tahap ketiga berlangsung selama 180 hari atau sekitar enam bulan, terhitung sejak 3 Juni hingga 29 November 2026.

Selain pemasangan atap, pembangunan juga mencakup pengembangan kawasan stadion, termasuk akses jalan yang nantinya memudahkan mobilitas suporter saat pertandingan berlangsung.

“Bobot pekerjaan terbesar tahap ini sekitar 70 persen berada pada pemasangan atap. Kami menargetkan pekerjaan tersebut selesai pada 2026,” ujarnya.

Jika proses pembangunan berjalan sesuai jadwal dan stadion dinyatakan layak digunakan, bukan tidak mungkin Persik Kediri dapat mulai merasakan atmosfer baru di Gelora Daha Jayati saat musim 2026/2027 masih berlangsung.