Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 19 Juni 2026 | 04.01 WIB

Eks Persik Kediri Pedro Matos Masuk Radar PSS, Borneo FC dan PSIS, Siap Kembali Ramaikan Liga Indonesia

Pedro Matos. (Istimewa) - Image

Pedro Matos. (Istimewa)

JawaPos.com - Bursa transfer sepak bola Indonesia mulai memanas menjelang bergulirnya musim 2026/2027.

Salah satu nama yang kembali mencuri perhatian adalah Pedro Matos, winger asal Portugal yang sebelumnya pernah memperkuat Persik Kediri dan kini membela Persekat Tegal.

Pemain berusia 29 tahun tersebut dikabarkan masuk dalam radar beberapa klub yang tengah menyusun kekuatan untuk musim depan.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa PSS Sleman, PSIS Semarang, dan Borneo FC sedang memantau perkembangan situasi Pedro Matos sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Ketertarikan terhadap Pedro Matos bukan tanpa alasan. Pemain yang berposisi utama sebagai sayap kiri itu dikenal memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik, terutama dalam duel satu lawan satu dan menciptakan peluang dari sisi lapangan.

Selain bermain di sisi kiri, ia juga mampu ditempatkan sebagai sayap kanan maupun gelandang serang sehingga memberikan fleksibilitas bagi tim yang menginginkannya.

Pengalaman Pedro Matos di sepak bola Indonesia juga menjadi nilai tambah. Saat membela Persik Kediri, ia sempat menunjukkan kualitasnya sebagai pemain asing yang mampu beradaptasi dengan karakter kompetisi nasional.

Pengalaman tersebut membuat proses adaptasi tidak akan menjadi kendala besar apabila ia kembali bergabung dengan klub Liga Indonesia.

Saat ini Pedro Matos tercatat sebagai pemain Persekat Tegal. Berdasarkan data Transfermarkt, pemain kelahiran Trofa, Portugal, itu memiliki nilai pasar sekitar Rp1,3 miliar.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Berpisah dengan Persija Jakarta, Carlos Eduardo Dikabarkan Menuju PSS Sleman dengan Mahar Rp 1,3 Miliar - Image
Sepak Bola Indonesia

Berpisah dengan Persija Jakarta, Carlos Eduardo Dikabarkan Menuju PSS Sleman dengan Mahar Rp 1,3 Miliar

Rabu, 10 Juni 2026 | 06.02 WIB

Eks Wender Bremen Melvyn Lorenzen Dikabarkan Merapat ke PSS Sleman - Image
Sepak Bola Indonesia

Eks Wender Bremen Melvyn Lorenzen Dikabarkan Merapat ke PSS Sleman

Kamis, 4 Juni 2026 | 05.24 WIB

Taisei Marukawa Dikabarkan Jadi Incaran PSS Sleman untuk Super League Musim Depan! - Image
Sepak Bola Indonesia

Taisei Marukawa Dikabarkan Jadi Incaran PSS Sleman untuk Super League Musim Depan!

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

4

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

9

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

10

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore