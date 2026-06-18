Eks Persik Kediri Pedro Matos Masuk Radar PSS, Borneo FC dan PSIS, Siap Kembali Ramaikan Liga Indonesia

JawaPos.com - Bursa transfer sepak bola Indonesia mulai memanas menjelang bergulirnya musim 2026/2027.

Salah satu nama yang kembali mencuri perhatian adalah Pedro Matos, winger asal Portugal yang sebelumnya pernah memperkuat Persik Kediri dan kini membela Persekat Tegal.

Pemain berusia 29 tahun tersebut dikabarkan masuk dalam radar beberapa klub yang tengah menyusun kekuatan untuk musim depan.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa PSS Sleman, PSIS Semarang, dan Borneo FC sedang memantau perkembangan situasi Pedro Matos sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Ketertarikan terhadap Pedro Matos bukan tanpa alasan. Pemain yang berposisi utama sebagai sayap kiri itu dikenal memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik, terutama dalam duel satu lawan satu dan menciptakan peluang dari sisi lapangan.

Selain bermain di sisi kiri, ia juga mampu ditempatkan sebagai sayap kanan maupun gelandang serang sehingga memberikan fleksibilitas bagi tim yang menginginkannya.

Pengalaman Pedro Matos di sepak bola Indonesia juga menjadi nilai tambah. Saat membela Persik Kediri, ia sempat menunjukkan kualitasnya sebagai pemain asing yang mampu beradaptasi dengan karakter kompetisi nasional.

Pengalaman tersebut membuat proses adaptasi tidak akan menjadi kendala besar apabila ia kembali bergabung dengan klub Liga Indonesia.