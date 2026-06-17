Borneo FC Dikabarkan Minati Njabulo Blom, Eks MLS dan Timnas Afrika Selatan

JawaPos.com - Borneo FC kembali dikaitkan dengan aktivitas transfer menjelang bergulirnya musim baru. Kali ini, klub berjuluk Pesut Etam tersebut disebut-sebut tertarik mendatangkan gelandang bertahan asal Afrika Selatan, Njabulo Blom.

Kabar ketertarikan Borneo FC terhadap pemain berusia 26 tahun itu mulai beredar dalam beberapa hari terakhir.

Blom saat ini tercatat sebagai pemain Thep Xanh Nam Dinh FC, klub yang berkompetisi di V.League 1 Vietnam. Meski begitu, masa depannya masih menjadi tanda tanya dan sejumlah klub dikabarkan mulai memantau situasinya.

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Selain Borneo FC, pemain yang pernah memperkuat Timnas Afrika Selatan itu juga disebut menerima tawaran dari klub lokal. Kondisi tersebut membuat persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya diperkirakan tidak akan mudah.

Nama Njabulo Blom bukan sosok asing di sepak bola Afrika Selatan. Ia merupakan produk akademi Kaizer Chiefs, salah satu klub terbesar di negaranya.

Setelah menembus tim utama, Blom tampil cukup konsisten dan menjadi bagian penting di lini tengah klub tersebut.

Performa apiknya bersama Kaizer Chiefs kemudian membuka jalan menuju kompetisi yang lebih kompetitif. Pada 2023, ia bergabung dengan St. Louis City SC yang berlaga di Major League Soccer (MLS), Amerika Serikat.

Pengalaman bermain di MLS menjadi nilai tambah yang dimiliki Blom. Selama membela St. Louis City SC, ia dikenal sebagai gelandang pekerja keras yang mampu menjaga keseimbangan permainan tim.