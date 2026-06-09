Alfharezzi Buffon Resmi Tinggalkan Borneo FC, Garudayaksa FC Jadi Tujuan Berikutnya?

JawaPos.com - Alfharezzi Buffon resmi berpisah dengan Borneo FC Samarinda setelah kontraknya berakhir. Bek kanan berusia 20 tahun itu menyampaikan pesan emosional kepada klub dan suporter, sementara rumor kepindahannya ke Garudayaksa FC semakin menguat.

Dalam pesan tersebut, Alfharezzi Buffon mengaku mendapatkan banyak pelajaran selama membela Borneo FC. Ia juga bersyukur bisa mewujudkan mimpinya bermain untuk klub yang telah dibelanya sejak bergabung dengan tim Borneo FC U-16 pada 2021.

"Selesai sudah masa kontrak saya bersama Borneo. Tidak mudah untuk menutup sebuah perjalanan yang penuh arti. Di tempat ini, saya tidak hanya belajar tentang pekerjaan, tetapi juga tentang arti kepercayaan, tanggung jawab, dan bagaimana tumbuh bersama orang-orang hebat," tulis Buffon.

"Ini juga adalah bagian dari mimpi saya sebagai seorang anak kecil yang dulu hanya bisa menonton di televisi, dan kini diberi kesempatan untuk berada dan bermain bersama. Sebuah perjalanan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, dan akan selalu saya syukuri," imbuh pemain berposisi bek kanan tersebut.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Presiden Klub Borneo FC, Nabil Husein, serta seluruh rekan setim, staf pelatih, ofisial, dan suporter.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bos Nabil Husein, para senior, staf, ofisial, seluruh tim, serta para suporter yang selalu memberikan dukungan dan energi luar biasa. Terima kasih telah menerima saya, membimbing saya dengan tulus, serta memberikan kepercayaan dan kesempatan hingga saya bisa berada di titik ini," tulisnya.

Buffon mengakui belum selalu mampu memberikan kontribusi maksimal selama berseragam Pesut Etam. Namun, ia menegaskan selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap kesempatan.

"Dengan segala kerendahan hati, saya juga memohon maaf apabila selama perjalanan ini saya belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal saat kepercayaan itu diberikan. Namun di setiap kesempatan, saya selalu berusaha bekerja keras dan memberikan yang terbaik yang saya mampu, meskipun mungkin hasilnya belum sepenuhnya sesuai harapan," ungkapnya.

Di akhir pesannya, Buffon berharap Borneo FC terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan.