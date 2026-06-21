Shin Tae-yong Berapi-api Jelang Super League 2026/2027: Sudah Saatnya Persija Jakarta Juara!

JawaPos.com - Shin Tae-yong menegaskan ambisi besarnya bersama Persija Jakarta jelang mengarungi Super League 2026/2027. Dia menegaskan bahwa sudah saatnya Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - kembali berjaya merebut gelar juara.

Nama Shin Tae-yong sangat mencuri perhatian pencinta sepak bola Tanah Air setelah diumumkan sebagai pelatih baru Persija Jakarta. Pasalnya, ia merupakan mantan pelatih yang sukses membawa Timnas Indonesia mencatat beragam sejarah.

Tantangan melatih sebuah klub dan tim nasional tentu berbeda. Agaknya, melatih klub sebesar Persija Jakarta akan menjadi sebuah tantangan berat. Apalagi, Shin Tae-yong juga harus menghadapi tekanan besar dari para kelompok suporter Macan Kemayoran, The Jakmania.

Meski demikian, Shin Tae-yong menegaskan bahwa dirinya punya ambisi besar bersama Persija Jakarta. Dia menyadari bahwa di Indonesia, kesuksesan dinilai dari juara. Maka itu, ia akan berjuang demi membawa Macan Kemayoran merebut gelar juara.

“Tentu kesuksesan itu merupakan modal penting di tim ini, apalagi ini tim Ibu Kota, memiliki banyak pendukung. Jawabannya saya hanya harus menang,” kata Shin Tae-yong dalam kanal Youtube Persija TV, dikutip Minggu (21/6/2026).

“Karena kesuksesan disini dinilai dari juara. Di Indonesia, sukses berarti juara. Saya akan berusaha keras untuk itu,” sambungnya.

Shin Tae-yong mengetahui bahwa Persija Jakarta sudah puasa gelar selama delapan tahun lamanya. Karena itu, ia bertekad untuk menyudahi puasa gelar tersebut.

“Apalagi tim ini selama 8 musim sudah tidak pernah merasakan gelar juara. Jadi menurut saya sudah saatnya bagi Persija untuk juara di Super League,” tegas Shin Tae-yong.