Piala Liga Indonesia Segera Bergulir, Diikuti 38 Klub dari Super League dan Championship

JawaPos.com - Kompetisi sepak bola nasional berpotensi semakin ramai pada musim 2026/2027. Piala Liga Indonesia dikabarkan akan segera digelar dengan melibatkan total 38 klub dari dua kasta kompetisi profesional Indonesia, yakni Super League dan Championship.

Berdasar informasi yang beredar, turnamen tersebut akan diikuti oleh 18 klub Super League serta 20 klub Championship. Kehadiran kompetisi ini menjadi tambahan agenda penting bagi klub-klub Indonesia di tengah padatnya kalender sepak bola nasional dan internasional.

Piala Liga Indonesia diharapkan menjadi wadah kompetitif bagi seluruh peserta untuk mengukur kekuatan tim sekaligus memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain muda mendapat menit bermain. Selain itu, turnamen ini juga berpotensi meningkatkan atmosfer persaingan antarklub dari berbagai level kompetisi.

Dalam rancangan format yang beredar, peserta akan menjalani perjalanan cukup panjang untuk mencapai partai puncak. Sejak fase play off hingga final, setiap tim diperkirakan harus memainkan sekitar tujuh hingga delapan pertandingan apabila mampu melaju hingga tahap akhir kompetisi.

Jumlah pertandingan tersebut dinilai masih cukup ideal mengingat sebagian besar klub juga akan fokus menghadapi kompetisi liga reguler yang berlangsung sepanjang musim. Kehadiran Piala Liga Indonesia juga dapat menjadi alternatif bagi klub untuk menjaga konsistensi performa skuad selama kompetisi berjalan.

Sementara itu, terdapat perhatian khusus terhadap dua klub yang akan mewakili Indonesia di kompetisi Asia, yakni Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda. Kedua tim disebut akan mendapatkan penyesuaian jadwal agar tidak mengalami benturan dengan agenda internasional yang harus mereka jalani.

Langkah tersebut dianggap penting untuk menjaga keseimbangan kompetisi sekaligus memberikan ruang bagi wakil Indonesia agar dapat tampil maksimal di level Asia. Dengan jadwal yang lebih fleksibel, klub peserta kompetisi Asia diharapkan mampu menjaga kondisi pemain dan mempersiapkan tim secara optimal.

Meski informasi mengenai format dan peserta mulai beredar luas, regulasi resmi turnamen masih menunggu pengumuman dari operator kompetisi. Sejumlah detail penting seperti sistem pertandingan, pembagian grup, jadwal pelaksanaan, hingga mekanisme penentuan juara diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat.