Pantau Piala Dunia 2026, Saddil Ramdani Ambil Banyak Pelajaran dari Tim-Tim Elite Dunia

Pemain Persib Bandung Saddil Ramdani. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Winger Persib Bandung Saddil Ramdani memanfaatkan masa libur kompetisi dengan menikmati pertandingan-pertandingan berkualitas di Piala Dunia 2026. Turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, itu tidak hanya menjadi hiburan baginya, tetapi juga sarana belajar untuk menambah wawasan sepak bola.
Saddil Ramdani mengaku mengikuti sejumlah pertandingan yang berlangsung sepanjang turnamen piala dunia. Menurut pemain Persib itu, setiap laga menghadirkan pelajaran berbeda, terutama dari tim-tim yang berani tampil menyerang dan memainkan sepak bola kolektif.
Pemain Persib berusia 27 tahun tersebut menaruh perhatian pada cara tim-tim besar di piala dunia membangun serangan. Saddil Ramdani menyebut beberapa negara seperti Jerman, Argentina, dan Spanyol, sebagai contoh tim yang memiliki pola permainan menarik untuk dipelajari.
Baca Juga:Kapten Rodri Dapat Kritik dari Media Spanyol, Luis de la Fuente Pasang Badan Jelang Lawan Arab Saudi
Menurut Saddil, menonton pertandingan sepak bola berkualitas dapat memberikan pemahaman baru mengenai taktik, pergerakan pemain, hingga cara sebuah tim mengontrol jalannya pertandingan. Hal tersebut menjadi bekal berharga yang bisa diterapkan saat kembali menjalani aktivitas bersama Persib.
Tak hanya terpaku pada tim-tim unggulan, Saddil juga tertarik mengamati negara-negara yang mampu memberikan kejutan. Dia menilai setiap peserta memiliki karakter permainan yang berbeda dan unik.
Beberapa hasil yang mencuri perhatiannya adalah ketika tim yang mengandalkan serangan balik mampu menyulitkan lawan yang lebih diunggulkan. Situasi seperti itu menunjukkan bahwa sepak bola modern tidak hanya bergantung pada penguasaan bola, tetapi juga efektivitas dalam memanfaatkan peluang.
Baginya, aspek mentalitas juga menjadi salah satu hal penting yang bisa dipelajari dari ajang sekelas Piala Dunia. Tim yang mampu bertahan disiplin dan tetap percaya diri sering kali berhasil meraih hasil positif meski menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi.
Di tengah kesibukannya mengikuti perkembangan turnamen, Saddil tetap memanfaatkan masa libur untuk berkumpul bersama keluarga. aktu jeda kompetisi menjadi kesempatan baginya untuk menikmati momen bersama orang-orang terdekat sebelum kembali menjalani agenda padat bersama tim.
Meski demikian, dia tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai pemain profesional. Saddil tetap menjalani latihan ringan secara rutin guna menjaga kebugaran tubuh.
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak
Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1