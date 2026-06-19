Dikaitkan dengan Persib Bandung, Jese Rodríguez Masih Ingin Lanjutkan Karirnya Bersama Las Palmas

JawaPos.com - Nama Jese Rodríguez kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer setelah sempat dikaitkan dengan Persib Bandung dalam beberapa pekan terakhir.

Namun, peluang penyerang asal Spanyol tersebut untuk melanjutkan karier di Indonesia tampaknya belum mengarah ke tahap yang serius.

Menurut laporan yang beredar dari media yang mengikuti perkembangan UD Las Palmas, Jesé saat ini masih memprioritaskan masa depannya bersama klub asal Kepulauan Canary tersebut. Mantan pemain Real Madrid itu disebut ingin bertahan lebih lama dan melanjutkan kiprahnya di kompetisi Spanyol.

Kabar ini tentu menjadi perhatian bagi para pendukung Persib Bandung yang sebelumnya berharap klub kesayangannya bisa mendatangkan pemain dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa.

Nama Jesé memang memiliki rekam jejak yang cukup mentereng setelah pernah membela sejumlah klub besar sepanjang karier profesionalnya.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kuat yang menunjukkan bahwa proses negosiasi menuju Liga Indonesia sedang berlangsung.

Situasi tersebut membuat peluang transfer ke Persib masih berada dalam tahap spekulasi dan belum mengarah pada kesepakatan konkret.

Di sisi lain, kebutuhan Persib untuk memperkuat skuad menghadapi musim baru memang menjadi salah satu alasan munculnya berbagai rumor pemain asing.