Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.54 WIB

Dikaitkan dengan Persib Bandung, Jese Rodríguez Masih Ingin Lanjutkan Karirnya Bersama Las Palmas

Jese Rondrigues. (Istimewa) - Image

Jese Rondrigues. (Istimewa)

JawaPos.com - Nama Jese Rodríguez kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer setelah sempat dikaitkan dengan Persib Bandung dalam beberapa pekan terakhir.

Namun, peluang penyerang asal Spanyol tersebut untuk melanjutkan karier di Indonesia tampaknya belum mengarah ke tahap yang serius.

Menurut laporan yang beredar dari media yang mengikuti perkembangan UD Las Palmas, Jesé saat ini masih memprioritaskan masa depannya bersama klub asal Kepulauan Canary tersebut. Mantan pemain Real Madrid itu disebut ingin bertahan lebih lama dan melanjutkan kiprahnya di kompetisi Spanyol.

Kabar ini tentu menjadi perhatian bagi para pendukung Persib Bandung yang sebelumnya berharap klub kesayangannya bisa mendatangkan pemain dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa.

Nama Jesé memang memiliki rekam jejak yang cukup mentereng setelah pernah membela sejumlah klub besar sepanjang karier profesionalnya.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kuat yang menunjukkan bahwa proses negosiasi menuju Liga Indonesia sedang berlangsung.

Situasi tersebut membuat peluang transfer ke Persib masih berada dalam tahap spekulasi dan belum mengarah pada kesepakatan konkret.

Di sisi lain, kebutuhan Persib untuk memperkuat skuad menghadapi musim baru memang menjadi salah satu alasan munculnya berbagai rumor pemain asing.

Setelah menjalani musim yang kompetitif, Maung Bandung diperkirakan masih akan aktif mencari tambahan amunisi guna meningkatkan kualitas tim.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Persib Bandung Bersiap Tampil di ACC 2026/27, Igor Tolic Ungkap Target dan Evaluasi Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Bersiap Tampil di ACC 2026/27, Igor Tolic Ungkap Target dan Evaluasi Tim

Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.51 WIB

Ada Atep hingga Adam Alis, Persib Bandung All-Stars Temu Kangen di Stadion Siliwangi  - Image
Sepak Bola Indonesia

Ada Atep hingga Adam Alis, Persib Bandung All-Stars Temu Kangen di Stadion Siliwangi 

Jumat, 19 Juni 2026 | 23.32 WIB

Bursa Transfer Super League: Persib Bandung dan Persija Jakarta Bidik Bek Asal Inggris Tom Aldred - Image
Sepak Bola Indonesia

Bursa Transfer Super League: Persib Bandung dan Persija Jakarta Bidik Bek Asal Inggris Tom Aldred

Kamis, 18 Juni 2026 | 19.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore