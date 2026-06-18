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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 19 Juni 2026 | 04.58 WIB

Tampil Apik Bersama DPMM FC, Jordan Rodrigues Diminati Sejumlah Klub Besar di Indonesia dan Malaysia

Jordan Rodrigues. (Istimewa) - Image

Jordan Rodrigues. (Istimewa)

JawaPos.com - Bursa transfer musim 2026 mulai memanas. Salah satu nama yang kini ramai diperbincangkan adalah bek asal Brasil, Jordan de Paula Rodrigues, yang disebut-sebut masuk dalam radar sejumlah klub besar dari Indonesia dan Malaysia.

Pemain berusia 28 tahun tersebut saat ini memperkuat DPMM FC dan tampil cukup konsisten sepanjang musim 2025/26. 

Performa solidnya di lini belakang membuat banyak klub mulai memantau situasinya menjelang dibukanya jendela transfer.

Berdasarkan catatan musim ini, Rodrigues telah mencatatkan 22 penampilan dengan total waktu bermain lebih dari 2.400 menit. Tidak hanya kuat dalam bertahan, ia juga mampu memberikan kontribusi saat membantu serangan dengan torehan tiga gol.

Selain itu, bek dengan tinggi badan 1,88 meter tersebut mencatatkan akurasi umpan mencapai 84 persen serta memenangkan 69 persen duel yang dijalaninya. 

Statistik itu menunjukkan bahwa Rodrigues bukan hanya tangguh dalam duel fisik, tetapi juga nyaman memainkan bola dari lini belakang.

Karakteristik tersebut menjadi nilai tambah yang cukup dicari oleh banyak klub di kawasan Asia Tenggara. Dalam sepak bola modern, bek tengah tidak hanya dituntut kuat bertahan, tetapi juga mampu membangun serangan dan menjaga sirkulasi permainan tim.

Perjalanan karier Rodrigues sendiri terbilang menarik. Sebelum berkarier di Asia Tenggara, ia sempat membela sejumlah klub di Brasil seperti Madureira Esporte Clube, Rio Branco Atlético Clube, dan Grêmio Anápolis. Ia juga pernah merasakan pengalaman bermain di Korea Selatan bersama Gangneung Citizen FC sebelum akhirnya bergabung dengan DPMM FC.

Sumber yang dekat dengan situasi transfer menyebutkan bahwa beberapa klub dari Indonesia dan Malaysia telah melakukan komunikasi awal dengan perwakilan sang pemain. 

Editor: Banu Adikara
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