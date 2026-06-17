Manajemen Arema FC Pertahankan Marcos Santos Sebagai Pelatih

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (ANTARA)
JawaPos.com - Manajemen Arema FC memastikan Marcos Santos tetap berstatus sebagai pelatih klub tersebut untuk Super League musim 2026/2027 setelah tercapainya kesepakatan perpanjangan kontrak, dikutip dari ANTARA.
General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan, keputusan mempertahankan Marcos Santos sebagai pelatih didasari dari hasil evaluasi terhadap performa tim sepanjang kompetisi 2025/2026.
"Kami memutuskan untuk mempertahankan Coach Marcos Santos sebagai pelatih kepala, karena sudah ada pondasi yang dibangun dan perlu dilanjutkan agar proses pengembangan tim berjalan lebih baik," kata Inal, sapaan akrab Yusrinal.
Pelatih berkebangsaan Brasil itu juga dinilai telah menghadirkan suasana positif di ruang ganti tim, kemudian mampu memaksimalkan potensi setiap pemain sehingga tampil baik di atas lapangan.
Selama ditangani oleh Marcos Santos, manajemen tidak menemukan persoalan internal yang memberikan dampak terhadap kondisi tim secara keseluruhan.
Marcos juga telah terlibat aktif dalam proses penyusunan skuad musim depan dengan membantu manajemen memantau dan merekomendasikan sejumlah pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim.
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"Selama beberapa musim terakhir kami cukup sering berganti pelatih, Coach Marcos mampu menyelesaikan musim dan menunjukkan bahwa program yang dijalankannya bisa berjalan baik sehingga kami merasa dia layak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya," ucapnya.
Selain mempertahankan Marcos Santos sebagai pelatih, manajemen telah mengambil langkah dengan memperpanjang kontrak asisten pelatih Andre Caldas.
Andre Caldas dipastikan tetap mendampingi Marcos dalam menyusun kesiapan mempersiapkan tim mengarungi kompetisi musim depan.
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