Eks Pelatih Persija Jakarta Tangani Persis Solo di Championship 2026-2027

JawaPos.com – Tim Championship Persis Solo mengumumkan pelatih anyarnya. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu resmi merekrut Ricky Nelson.

Pada musim 2024-2025, Ricky sempat jadi pelatih interim Persija Jakarta. Pada sisa empat laga Persija musim 2024-2025, pria asal Kupang itu jadi nahkoda Rizky Ridho dkk.

Di musim 2024-2026, Ricky menggantikan Carlos Pena di pekan ke-31. Pena diakhiri kerja samanya dengan Macan Kemayoran usai kalah 0-2 oleh Semen Padang FC (27/4/2025).

Dalam empat laga jadi caretaker, Ricky menghasilkan sekali menang, sekali imbang, dan dua kali kalah. Di akhir musim 2024-2025, Persija finis di peringkat tujuh dengan poin 51.

Dikutip dari situs liga, Ricky mengucapkan terima kasih kepada manajemen Persis karena telah memberinya kepercayaan untuk memimpin tim. Menurutnya, Persis memiliki kans kembali ke Super League musim 2027-2028. Pria 45 tahun itu optimis dengan dukungan suporter dan manajemen, Laskar Sambernyawa bisa meraih target promosi yang diinginkan.

“Saya melihat Persis adalah tim yang punya potensi. Ini adalah kota yang luar biasa dengan suporter yang luar biasa. Karena itulah saya menerima tantangan ini,” kata Ricky dikutip dari situs resmi liga.

“Dan sebenarnya saya sangat yakin dengan apa yang saya punya dan nanti juga apa yang akan dibuat oleh manajemen Persis. Saya sangat yakin kita akan bisa kembali ke Super League,” tambah Ricky.

Ricky mengakui jika tujuan untuk bisa kembali ke Super League memang tidak mudah. Hanya saja dirinya yakin dengan kebersamaan dan kekompakan antara klub dengan suporter, ambisi ini dapat dicapai.

“Tentu saja ini dapat dicapai namun jangan sampai kita terpecah belah. Kita harus tetap yakin, tetap bersatu, tetap memberikan dukungan yang positif untuk klub ini. Tentu saja pasti ada kritik, tapi saya sangat yakin bahwa kritik yang diberikan adalah kritik yang membangun supaya bagaimana Persis bisa kembali ke jalur yang seharusnya yaitu kembali pada Super League,” beber Ricky.