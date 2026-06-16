Persis Solo Datangkan Eks Kepala Analisis Persebaya Surabaya, Rochmat Setiawan Kerja Keras di Balik Data

JawaPos.com – Persebaya Surabaya dan Persis Solo memiliki sejarah transfer yang cukup erat. Tengok saja pergerakan transfer kedua tim pada musim lalu.

Laskar Sambernyawa mendatangkan dua pemain Green Force, yakni Kadek Raditya dan Dejan Tumbas. Pada awal musim ini, hal tersebut berlanjut.

Bedanya, kali ini yang direkrut bukan pemain. Persis resmi mendatangkan Rochmat Setiawan. Ia kini menjabat sebagai Head of Analysis Department Persis, jabatan yang sama dengan yang diembannya saat masih berada di Persebaya musim lalu.

Rochmat memastikan akan memberikan yang terbaik untuk Persis. Bukan hanya menyuplai data, dia juga akan berkontribusi dalam aspek lain.

"Kami juga akan menopang dari sisi scouting dan manajemen," ujar Rochmat, dikutip dari situs resmi klub.

Selain itu, dia juga akan membantu menyiapkan data di tim junior. "Kami juga bergerak di akademi. Jadi, rencananya data di tim senior dan akademi akan kami satukan. Dengan begitu, akan terjadi sinkronisasi data yang baik antara akademi dan tim senior," tambahnya.

Rochmat berharap kehadirannya dapat membantu perkembangan tim.