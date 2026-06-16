Persis Solo Datangkan Eks Kepala Analisis Persebaya Surabaya, Rochmat Setiawan Kerja Keras di Balik Data

Persis resmi mendatangkan Rochmat Setiawan. Ia kini menjabat sebagai Head of Analysis Department. (Dok. IG Persis)
JawaPos.com – Persebaya Surabaya dan Persis Solo memiliki sejarah transfer yang cukup erat. Tengok saja pergerakan transfer kedua tim pada musim lalu.
Laskar Sambernyawa mendatangkan dua pemain Green Force, yakni Kadek Raditya dan Dejan Tumbas. Pada awal musim ini, hal tersebut berlanjut.
Bedanya, kali ini yang direkrut bukan pemain. Persis resmi mendatangkan Rochmat Setiawan. Ia kini menjabat sebagai Head of Analysis Department Persis, jabatan yang sama dengan yang diembannya saat masih berada di Persebaya musim lalu.
Rochmat memastikan akan memberikan yang terbaik untuk Persis. Bukan hanya menyuplai data, dia juga akan berkontribusi dalam aspek lain.
"Kami juga akan menopang dari sisi scouting dan manajemen," ujar Rochmat, dikutip dari situs resmi klub.
Selain itu, dia juga akan membantu menyiapkan data di tim junior. "Kami juga bergerak di akademi. Jadi, rencananya data di tim senior dan akademi akan kami satukan. Dengan begitu, akan terjadi sinkronisasi data yang baik antara akademi dan tim senior," tambahnya.
Rochmat berharap kehadirannya dapat membantu perkembangan tim.
"Tetapi, ada banyak faktor untuk bisa meraih kemenangan. Selain data, tentu saja ada peran manajemen, pemain, pelatih, suporter, dan ekosistem klub itu sendiri," tutup Rochmat.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!