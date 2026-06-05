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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 6 Juni 2026 | 02.57 WIB

Kabar Baik untuk Timnas Indonesia, Luke Vickery Resmi Bertahan di Macarthur FC hingga 2028

Luke Vickery saat memperkuat Macarthur FC, striker muda yang digadang jadi solusi lini depan Timnas Indonesia. (Instagram/@luke.vickery_) - Image

Luke Vickery saat memperkuat Macarthur FC, striker muda yang digadang jadi solusi lini depan Timnas Indonesia. (Instagram/@luke.vickery_)

JawaPos.com - Luke Vickery kembali menjadi perbincangan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia.

Pemain muda yang saat ini membela Macarthur FC di kompetisi kasta tertinggi Australia resmi memperpanjang masa baktinya bersama klub berjuluk MFC Bulls tersebut hingga akhir musim 2027/2028.

Perpanjangan kontrak ini diumumkan pada Jumat (5/6/2026) dan menjadi sinyal kuat bahwa Macarthur FC masih menaruh kepercayaan besar terhadap perkembangan sang pemain.

Di usia yang baru menginjak 20 tahun, Vickery dinilai memiliki potensi untuk berkembang menjadi salah satu pemain penting di lini serang klub.

Luke Vickery merupakan pemain yang berposisi utama sebagai winger kanan. Selain itu, ia juga mampu bermain di sisi kiri maupun sebagai penyerang tengah.

Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu nilai tambah yang membuatnya terus mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi yang semakin kompetitif dari musim ke musim.

Sepanjang musim 2025/2026, Vickery mencatatkan 24 penampilan di A-League bersama Macarthur FC.

Dari jumlah tersebut, ia berhasil mencetak lima gol dan menyumbang satu assist. Statistik itu menunjukkan perkembangan positif mengingat dirinya masih berada dalam fase awal karier profesional.

Pemain kelahiran Kailua, Hawaii, Amerika Serikat, pada 25 Oktober 2005 tersebut memiliki kewarganegaraan Australia dan Amerika Serikat.

Editor: Edi Yulianto
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