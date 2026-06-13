Panser Biru Perluas Manfaat KTA Lewat Kerja Sama Dengan Pegadaian, Dorong Kesejahteraan Anggota

Kerja sama antara Panser Biru dan Pegadaian Area Semarang memasuki tahap konkret. (Istimewa)
JawaPos.com - Kerja sama antara Panser Biru dan Pegadaian Area Semarang kini memasuki tahap yang lebih konkret. Setelah melalui serangkaian pembahasan dan penyusunan kesepakatan, kedua pihak mulai menjalankan program-program yang telah dirancang bersama, termasuk aktivasi program referral serta pembukaan kuota awal anggota dalam program TRING.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut dari komitmen yang telah dibangun antara organisasi suporter terbesar pendukung PSIS Semarang itu dengan Pegadaian Area Semarang. Pertemuan lanjutan yang digelar di The Gade Poncol, Semarang, pada Jumat (12/6), menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh proses implementasi berjalan sesuai rencana.
Dalam pertemuan tersebut Panser Biru diwakili Ketua Umum Panser Biru Kepareng atau biasa dipanggil Wareng, Wakil Ketua Galih Eko Putranto atau biasa dipanggil Galih Ndog, Divisi Antar Korwil Alfian Tri Irawan, Divisi Hukum Nurul Layalia S.H, Divisi Marcomm Mikael Sonny dan Tio sedangkan dari pihak Penggadaian area Semarang diwakili Anwar Yusuf beserta jajaranya.
Berbagai aspek teknis pelaksanaan program turut dibahas secara mendalam. Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah kesesuaian pelaksanaan program dengan dokumen perjanjian dan nota kesepahaman yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Divisi Hukum Panser Biru, Nurul Layalia S.H., menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam pertemuan tersebut bertujuan memastikan seluruh bentuk kerja sama yang berjalan tetap berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat.
"Karna aku sebagai divisi hukum tadi cuma memastikan bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan isi perjanjian atau nota kesepahaman," ujar Nurul Layalia usai kegiatan.
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Menurutnya, aspek legal menjadi bagian penting dalam sebuah kerja sama jangka panjang. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, seluruh program yang dijalankan dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Panser Biru Galih Ndog mengungkapkan, kerja sama dengan Pegadaian lahir dari kesamaan visi antara kedua pihak, khususnya dalam upaya menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan anggota Panser Biru.
Dia menjelaskan bahwa komunikasi antara Panser Biru dan Pegadaian telah berlangsung cukup lama. Berbagai diskusi dilakukan untuk mencari titik temu program yang dapat dikolaborasikan sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak sekaligus berdampak positif bagi anggota.
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