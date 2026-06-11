PSIS Semarang Dirumorkan Akan Mendatangkan Eks Pemain Timnas Indonesia Syahrian Abimanyu untuk Liga 2 musim 2026/2027

Syahrian Abimanyu. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIS Semarang dikabarkan selangkah lagi mendapatkan tambahan kekuatan penting untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.
Nama yang santer disebut akan bergabung dengan tim berjuluk Mahesa Jenar adalah Syahrian Abimanyu, gelandang berpengalaman yang pernah memperkuat Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur hingga level senior.
Kabar tersebut langsung menarik perhatian pecinta sepak bola nasional. Pasalnya, Abimanyu bukanlah pemain sembarangan.
Meski musim lalu memperkuat Persik Kediri di BRI Super League, pemain asal Banjarnegara, Jawa Tengah, itu memiliki rekam jejak yang cukup panjang baik di level klub maupun tim nasional.
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Jika transfer ini benar terwujud, PSIS akan mendapatkan pemain dengan kualitas dan pengalaman yang sangat berharga dalam upaya mereka kembali bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Lahir pada 27 April 1999, Syahrian Abimanyu dikenal sebagai gelandang serbabisa. Dengan tinggi badan 1,71 meter, ia mampu bermain sebagai gelandang tengah, gelandang bertahan, maupun gelandang serang. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu keunggulan yang membuatnya selalu dibutuhkan oleh tim yang dibelanya.
Selain itu, nilai pasar pemain ini juga masih cukup tinggi. Saat ini Abimanyu memiliki market value yang diperkirakan mencapai Rp2,17 miliar, angka yang menunjukkan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya.
Perjalanan sepak bola Abimanyu dimulai sejak usia muda. Ia sempat menimba ilmu di sejumlah akademi ternama, termasuk Real Betis Academy, Jakarta Football Academy, hingga Levante pada periode 2016-2017. Setelah itu, ia melanjutkan perkembangan kariernya bersama Persija Jakarta U-19 pada 2017.
Karier profesionalnya dimulai bersama Sriwijaya FC pada musim 2017 hingga 2019. Bersama klub asal Sumatera Selatan tersebut, ia mencatatkan delapan penampilan dan mencetak satu gol.
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