PSIS Semarang Resmi Pulangkan Lengenda Sekaligus Top Skor Sepanjang Masa Hari Nur Yulianto

Hari Nur Yulianto (tengah) saat bersama PSIS Semarang. (PSIS)

JawaPos.com - Kabar yang telah lama dinantikan suporter PSIS Semarang untuk memulangkan salah satu legenda mereka akhirnya menjadi kenyataan.

PSIS Semarang pada Rabu (3/6/2026) resmi memulangkan legenda klub sekaligus top skor sepanjang masa, Hari Nur Yulianto, untuk kembali mengenakan seragam kebanggaan Laskar Mahesa Jenar.

Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh PSIS melalui akun Instagram resmi klub @psisofficial. Dalam unggahannya, manajemen memberikan sambutan hangat kepada pemain asal Kendal tersebut.

“A legendary tale starts being written again today, welcome home Hari Nur Yulianto,” tulis akun Instagram PSIS.

Kembalinya Hari Nur menjadi momen spesial bagi PSIS dan para pendukungnya. Pasalnya, pemain berusia 36 tahun itu merupakan salah satu sosok paling berpengaruh dalam perjalanan klub dalam satu dekade terakhir.

Nama Hari Nur Yulianto sudah identik dengan PSIS Semarang. Penyerang kelahiran Kendal, 31 Juli 1989, itu memperkuat PSIS sejak 2013 hingga 2023. Selama periode tersebut, ia mencatatkan 183 penampilan dan mencetak 69 gol di berbagai kompetisi.

Catatan tersebut menjadikannya sebagai top skor sepanjang masa PSIS Semarang di era sepak bola modern. Tidak hanya produktif di depan gawang, Hari Nur juga dikenal sebagai pemain yang loyal dan menjadi simbol kebangkitan PSIS dari kasta bawah hingga kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia.

Salah satu momen penting dalam kariernya bersama PSIS adalah saat membawa tim meraih peringkat ketiga Liga 2 musim 2017 sekaligus mengantarkan Laskar Mahesa Jenar promosi kembali ke Liga 1. Perjalanan tersebut menjadi bagian dari sejarah yang sulit dilupakan oleh para suporter.

Setelah meninggalkan PSIS pada 2023, Hari Nur melanjutkan karier bersama Malut United. Bersama klub tersebut, ia tampil dalam 29 pertandingan dan mencetak tiga gol. Ia juga turut membantu Malut United meraih posisi ketiga Liga 2 musim 2023/2024.

Pada musim 2025-2026, Hari Nur bergabung dengan PSPS Pekanbaru. Bersama tim berjuluk Askar Bertuah itu, ia membukukan empat gol dari 20 pertandingan.