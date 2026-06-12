Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik ke-118, Erick Thohir Kirim Pesan Penting

JawaPos.com – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menyambut baik peningkatan ranking FIFA Timnas Indonesia ke urutan 118. Namun demikian, Erick memberi pesan kepada skuad Garuda untuk tetap membumi.

Timnas Indonesia meningkat pesat usai menuntaskan agenda FIFA Matchday Juni 2026. Tak tanggung-tanggung, skuad Garuda menggeser 10 negara, hingga sukses naik ke peringkat 118 dunia.

Keberhasilan tersebut tak luput dari hasil kemenangan ganda yang diraih Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda sukses bungkam Oman 3-0 dan Mozambik 1-0 dalam agenda tersebut.

Kemenangan ganda tersebut praktis menambah pundi-pundi poin Timnas Indonesia dalam tabel FIFA Ranking. Diketahui, kemenangan atas Oman dan Mozambik membuat total poin Indonesia kini mencapai 1.157,14, hanya terpaut sangat tipis 0,08 poin dari Sudan yang berada di peringkat 117.

Menanggapi pencapaian positif itu, Erick menyampaikan rasa syukurnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menpora RI itu turut menyampaikan terima kasih kepada Garuda Fans yang tetap setia memberi dukungan kepada Timnas Indonesia.

"Alhamdulillah, kita patut bersyukur, poin penuh di dua pertandingan kemarin memperbaiki peringkat kita. Terima kasih kepada seluruh suporter yang terus setia mendukung Timnas,” kata Erick dalam keterangan resmi PSSI, Jumat (12/6/2026).

Kendati demikian, Erick mengingatkan kepada Rizky Ridho cs untuk tidak cepat berpuas diri. Dia menegaskan bahwa peringkat dunia bukanlah satu-satunya tolok ukur kesuksesan, melainkan kerja keras dan konsistensi di atas lapangan.

“Saya tetap mengingatkan, peringkat di sepak bola kadang tidak menjamin hasil akhir. Jadi, kita harus tetap membumi dan fokus pada pertandingan-pertandingan selanjutnya agar bisa terus mendekati dan masuk 100 dunia," ujar Erick.