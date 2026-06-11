Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Australia U-19: Garuda Muda Kalah, Gagal ke Final

JawaPos.com – Timnas Indonesia U-19 kalah tipis 0-1 Australia di babak semifinal Piala AFF U-19 2026. Laga tersebut berlangsunt di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis (11/6/2026) malam WIB.

Kekalahan ini terasa sangat menyakitkan bagi Timnas Indonesia U-19. Sebab, hasil ini sekaligus membuat Garuda Muda gagal melaju ke babak final Piala AFF U-19 2026.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama Permainan berlangsung sama kuat di awal babak pertama. Tim berjuluk The Young Socceroos cukup kesulitan mengembangkan permainan.

Serangan pertama Australia U-19 baru terjadi di menit ke-18. Namun sayang tembakan Alexander Garbowski belum mengarah ke gawang.

Baca Juga:Kapten Tim Alireza Jahanbakhsh Ungkap Keputusan Iran Pilih Meksiko Jadi Homebase Piala Dunia 2026

Hanya satu menit berselang, giliran Timnas Indonesia U-19 yang balik menebar ancaman. Namun upaya Matthew Baker juga masih belum membuahkan hasil.

Selanjutnya, Garuda Muda mampu mendikte jalannya permainan. Akan tetapi, serangan-serangan Timnas Indonesia U-19 terus-terusan dimentahkan Australia U-19.

Tembakan Isfandyar Abdillah di menit ke-22 berhasil diblok lawan, sedangkan tembakan Arkhan Kaka belum tepat mengarah ke gawang. Namun pada menit ke-33, Australia berhasil melepaskan tembakan tepat sasaran pertama di laga ini melalui kaki Haine Eimes.

Memasuki menit ke-40, giliran Australia yang merebut kembali kendali permainan. Namun jala gawang kedua tim masih belum bergetar terlebih wasit hanya memberi menit tambahan sebanyak satu menit.