Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Australia U-19: Garuda Muda Kalah, Gagal ke Final

Timnas Indonesia U-19. (Dok: Timnas Indonesia)
JawaPos.com – Timnas Indonesia U-19 kalah tipis 0-1 Australia di babak semifinal Piala AFF U-19 2026. Laga tersebut berlangsunt di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis (11/6/2026) malam WIB.
Kekalahan ini terasa sangat menyakitkan bagi Timnas Indonesia U-19. Sebab, hasil ini sekaligus membuat Garuda Muda gagal melaju ke babak final Piala AFF U-19 2026.
Permainan berlangsung sama kuat di awal babak pertama. Tim berjuluk The Young Socceroos cukup kesulitan mengembangkan permainan.
Serangan pertama Australia U-19 baru terjadi di menit ke-18. Namun sayang tembakan Alexander Garbowski belum mengarah ke gawang.
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Hanya satu menit berselang, giliran Timnas Indonesia U-19 yang balik menebar ancaman. Namun upaya Matthew Baker juga masih belum membuahkan hasil.
Selanjutnya, Garuda Muda mampu mendikte jalannya permainan. Akan tetapi, serangan-serangan Timnas Indonesia U-19 terus-terusan dimentahkan Australia U-19.
Tembakan Isfandyar Abdillah di menit ke-22 berhasil diblok lawan, sedangkan tembakan Arkhan Kaka belum tepat mengarah ke gawang. Namun pada menit ke-33, Australia berhasil melepaskan tembakan tepat sasaran pertama di laga ini melalui kaki Haine Eimes.
Memasuki menit ke-40, giliran Australia yang merebut kembali kendali permainan. Namun jala gawang kedua tim masih belum bergetar terlebih wasit hanya memberi menit tambahan sebanyak satu menit.
Australia mendominasi jalannya pertandingan di babak kedua. Namun peluang skuad muda Socceroos masih kesulitan menjebol gawang Timnas Indonesia U-19.
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