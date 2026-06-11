Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Kamis, 11 Juni 2026 | 23.51 WIB

Shin Tae-yong Rela Tolak Banyak Klub demi Persija Jakarta

Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-Yong diperkenalkan jadi pelatih baru Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (8/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-Yong diperkenalkan jadi pelatih baru Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (8/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Persija Jakarta bukan satu-satunya klub yang tertarik untuk memakai jasanya. Eks pelatih Timnas Indonesia itu mengaku mendapat tawaran dari beberapa klub sebelum memantapkan hatinya untuk bergabung dengan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Shin Tae-yong telah resmi diumumkan sebagai pelatih baru Persija Jakarta pada Senin (8/6) lalu. Pelatih asal Korea Selatan itu diikat kontrak selama tiga tahun atau hingga 2029 mendatang.

Penunjukkan Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija Jakarta terbilang mengejutkan dan menyita perhatian banyak orang. Sebab, ia bukan sosok asing bagi pencinta sepak bola tanah air karena pernah menangani Timnas Indonesia selama kurang lebih lima tahun lamanya.

Di balik penunjukkannya sebagai pelatih kepala Persija Jakarta, Shin Tae-yong mengungkap bahwa dirinya sempat dilirik oleh sejumlah klub asing. Namun, ia tak mengungkap klub tersebut dan justru menerima pinangan dari manajemen Macan Kemayoran.

"Sebenarnya, sebelum saya bertemu pemilik tim Jakarta, saya mendapat tawaran dari tiga atau empat tim. Di tengah-tengah itu, pemilik menghubungi saya secara pribadi, jadi kami mengadakan pertemuan. Selama pertemuan itu, saya akhirnya bergabung dengan tim Jakarta," ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dikutip Kamis (11/6/2026).

Salah satu alasan Shin Tae-yong menerima tawaran tersebut karena rasa cinta kepada Indonesia. Pelatih berusia 57 tahun itu mengaku masih memiliki ikatan emosional sehingga membuat keputusannya semakin bulat untuk menjadi pelatih Persija Jakarta.

"Bisa dibilang, selama tinggal di Jakarta selama lima tahun, saya benar-benar mencintai Jakarta dan Indonesia. Meskipun levelnya sama dan mereka menawarkan gaji yang sedikit lebih tinggi, saya merasa harus datang ke Indonesia; perasaan itu sangat kuat tertanam di hati saya. Akibatnya, bisa dikatakan sentimen terkuat saya adalah 'Aku mencintai Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Shin Tae-yong menceritakan kronologi dirinya bisa bergabung dengan Persija Jakarta. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sudah cukup mengetahui Macan Kemayoran, karena pengalamannya di Timnas Indonesia.

"Ya, selama lima tahun saya memimpin tim nasional Indonesia, saya juga menggunakan stadion utama yang digunakan tim Persija Jakarta, jadi saya selalu mengamati mereka dengan saksama. Saya pikir mereka tim yang bagus, dan saya menganggap Persija, Persib, Borneo, dan Bali sebagai tim-tim unggulan di liga sepak bola Indonesia," tambahnya.

Shin Tae-yong mengungkapkan, prosesnya menuju pelatih Persija Jakarta ini melibatkan pemilik klub langsung. Dia dibujuk hingga akhirnya tertarik menjadi pelatih Rizky Ridho dan kolega di tim Macan Kemayoran.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Jadwal Semifinal Piala AFF U-19 Timnas Indonesia U-19 vs Australia, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Rebut Tiket ke Final! - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Semifinal Piala AFF U-19 Timnas Indonesia U-19 vs Australia, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Rebut Tiket ke Final!

Kamis, 11 Juni 2026 | 23.46 WIB

PSSI Bakal Banned Suporter yang Hujat Beckham Putra! Cari Pelaku Lewat CCTV dan Jejak Digital - Image
Sepak Bola Indonesia

PSSI Bakal Banned Suporter yang Hujat Beckham Putra! Cari Pelaku Lewat CCTV dan Jejak Digital

Kamis, 11 Juni 2026 | 16.49 WIB

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 vs Australia U-19 Malam Ini, Kick-off Jam Berapa? - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 vs Australia U-19 Malam Ini, Kick-off Jam Berapa?

Kamis, 11 Juni 2026 | 16.03 WIB

Terpopuler

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik - Image
1

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

6

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

7

Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore