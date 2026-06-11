Shin Tae-yong Rela Tolak Banyak Klub demi Persija Jakarta

Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-Yong diperkenalkan jadi pelatih baru Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (8/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Persija Jakarta bukan satu-satunya klub yang tertarik untuk memakai jasanya. Eks pelatih Timnas Indonesia itu mengaku mendapat tawaran dari beberapa klub sebelum memantapkan hatinya untuk bergabung dengan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.
Shin Tae-yong telah resmi diumumkan sebagai pelatih baru Persija Jakarta pada Senin (8/6) lalu. Pelatih asal Korea Selatan itu diikat kontrak selama tiga tahun atau hingga 2029 mendatang.
Penunjukkan Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija Jakarta terbilang mengejutkan dan menyita perhatian banyak orang. Sebab, ia bukan sosok asing bagi pencinta sepak bola tanah air karena pernah menangani Timnas Indonesia selama kurang lebih lima tahun lamanya.
Di balik penunjukkannya sebagai pelatih kepala Persija Jakarta, Shin Tae-yong mengungkap bahwa dirinya sempat dilirik oleh sejumlah klub asing. Namun, ia tak mengungkap klub tersebut dan justru menerima pinangan dari manajemen Macan Kemayoran.
"Sebenarnya, sebelum saya bertemu pemilik tim Jakarta, saya mendapat tawaran dari tiga atau empat tim. Di tengah-tengah itu, pemilik menghubungi saya secara pribadi, jadi kami mengadakan pertemuan. Selama pertemuan itu, saya akhirnya bergabung dengan tim Jakarta," ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dikutip Kamis (11/6/2026).
Salah satu alasan Shin Tae-yong menerima tawaran tersebut karena rasa cinta kepada Indonesia. Pelatih berusia 57 tahun itu mengaku masih memiliki ikatan emosional sehingga membuat keputusannya semakin bulat untuk menjadi pelatih Persija Jakarta.
"Bisa dibilang, selama tinggal di Jakarta selama lima tahun, saya benar-benar mencintai Jakarta dan Indonesia. Meskipun levelnya sama dan mereka menawarkan gaji yang sedikit lebih tinggi, saya merasa harus datang ke Indonesia; perasaan itu sangat kuat tertanam di hati saya. Akibatnya, bisa dikatakan sentimen terkuat saya adalah 'Aku mencintai Indonesia," jelasnya.
Lebih lanjut, Shin Tae-yong menceritakan kronologi dirinya bisa bergabung dengan Persija Jakarta. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sudah cukup mengetahui Macan Kemayoran, karena pengalamannya di Timnas Indonesia.
"Ya, selama lima tahun saya memimpin tim nasional Indonesia, saya juga menggunakan stadion utama yang digunakan tim Persija Jakarta, jadi saya selalu mengamati mereka dengan saksama. Saya pikir mereka tim yang bagus, dan saya menganggap Persija, Persib, Borneo, dan Bali sebagai tim-tim unggulan di liga sepak bola Indonesia," tambahnya.
Shin Tae-yong mengungkapkan, prosesnya menuju pelatih Persija Jakarta ini melibatkan pemilik klub langsung. Dia dibujuk hingga akhirnya tertarik menjadi pelatih Rizky Ridho dan kolega di tim Macan Kemayoran.
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