Oktafianus Fernando Tinggalkan Persebaya Surabaya, Doakan Juara Musim Depan

Oktafianus Fernando tinggalkan Persebaya Surabaya. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Oktafianus Fernando telah resmi dilepas Persebaya Surabaya musim depan. Setelah diumumkan pihak klub, dia menuliskan pesan perpisahan.
Ucapan terima kasih ditujukannya kepada Persebaya setelah kembali bergabung pada musim 2023/2024. Oktafianus Fernando juga berharap agar Persebaya bisa menjadi juara Super League musim 2026/2027 di umur yang ke-100 tahun.
"Maturnuwun Persebaya (@officialpersebaya) sukses selalu #100thn juara," tulis Oktafianus Fernando di Instastory. Sebuah doa dan harapan dari pemain yang mengantarkan Persebaya kembali ke Liga Indonesia pada 2017.
Musim lalu, Oktafianus lebih akrab dengan bangku cadangan. Melansir Transfermarkt, dia hanya bermain tiga pertandingan tanpa pernah sekalipun menjadi starter.
Pemain 32 tahun tersebut terlihat kurang bisa bersaing di posisi sayap kanan Persebaya. Di posisi tersebut, ada dua pemain andalan yaitu Malik Risaldi dan Gali Freitas.
Saat kembali ke Persebaya musim 2023/2024, Oktafianus sempat menjadi andalan. Dia bermain sembilan pertandingan dan dua laga terpilih sebagai starter.
Di musim berikutnya, kakak Marselino Ferdinan tersebut masih mendapatkan menit bermain. Di musim itu, Oktafianus bermain delapan pertandingan dengan 125 menit.
Menarik dinantikan kemana Oktafianus akan bermain di musim depan. Apakah tetap di Super League? Patut ditunggu.
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang