Balas Sindiran Netizen Usai Insiden dengan oknum Suporter di Laga Indonesia vs Mozambike, Beckham Putra Jawab dengan Emoji 3 Piala

Beckham Putra Nugraha terlibat adu argumen dengan oknum suporter usai Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kevin Diks turun tangan untuk meredakan situasi. (Instagam @beckham_put7)

JawaPos.com - Nama Beckham Putra kembali menjadi perbincangan di media sosial setelah insiden yang melibatkannya dengan seorang oknum suporter, usai laga Timnas Indonesia melawan Mozambike, Selasa (9/6/2026).

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol Ole Romeny.

Namun, setelah laga berakhir, perhatian publik justru tertuju pada kejadian di luar pertandingan. Saat para pemain melakukan penghormatan kepada suporter dengan berkeliling stadion, Beckham Putra terlihat terpancing emosi setelah mendapat gestur tidak pantas dari salah satu penonton di tribun.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, oknum suporter tersebut diduga mengacungkan jari tengah ke arah pemain Persib Bandung itu.

Beckham sempat bereaksi dan mendekati area tribun sebelum akhirnya ditenangkan oleh rekan setimnya, Kevin Diks. Bek Borussia Mönchengladbach tersebut terlihat berusaha menahan Beckham agar situasi tidak berkembang menjadi kericuhan yang lebih besar.

Insiden itu dengan cepat menjadi bahan perbincangan di berbagai platform media sosial. Banyak netizen memberikan tanggapan beragam, mulai dari yang membela Beckham hingga yang mengkritik reaksinya.

Di tengah ramainya pembahasan tersebut, Beckham mengunggah foto perayaan gelar juara Persib Bandung yang sukses menjuarai Super League tiga musim berturut-turut melalui akun media sosial pribadinya, @beckham_put7.