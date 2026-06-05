Meme Jersey Timnas Brasil Eks Kapten Persebaya Surabaya! Bruno Moreira Jadi Idola Baru Port FC Thailand

Bruno Moreira mendapat sambutan hangat dari Port FC melalui unggahan meme jersey Timnas Brasil setelah resmi meninggalkan Persebaya Surabaya menuju Liga Thailand. (Port FC)
JawaPos.com — Bruno Moreira resmi memulai petualangan baru bersama Port FC di Liga Thailand musim 2026/2027. Eks kapten Persebaya Surabaya itu langsung mendapat sambutan meriah dari klub dan suporter setelah diperkenalkan sebagai rekrutan anyar yang akan mengenakan nomor punggung 11 serta tampil di AFC Champions League Elite musim depan.
Kehadiran pemain asal Brasil tersebut langsung mencuri perhatian publik Thailand.
Port FC bahkan menyambutnya dengan cara unik melalui unggahan meme Bruno Moreira mengenakan jersey Timnas Brasil di akun Instagram resmi klub.
“Selamat datang di Khlong Toei, Bruno Moreira - Anda berada di tangan yang aman,” tulis Port FC dalam unggahan perkenalan pemain pada Kamis (4/6/2026).
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Port FC melihat Bruno Moreira sebagai pemain yang memiliki pengalaman internasional dan kualitas menyerang yang sudah teruji.
Kariernya yang melintasi beberapa negara menjadi nilai tambah besar bagi klub yang berambisi bersaing di level domestik maupun Asia.
Dalam profil yang diunggah klub, Bruno diperkenalkan sebagai pesepak bola profesional asal Brasil yang lahir di Cajamar, São Paulo, pada 8 April 1999.
Ia dikenal sebagai pemain sayap dengan kecepatan tinggi, kemampuan menggiring bola yang baik, serta kreativitas dalam membangun serangan.
Port FC juga menyoroti perjalanan karier Bruno yang berkembang melalui akademi Santos FC.
Setelah itu, ia menimba pengalaman di berbagai negara termasuk Kolombia dan Korea Selatan sebelum akhirnya dikenal luas di Indonesia.
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